Stock Market LIVE: Sensex gains 233pts, Nifty atop 25,950 in pre-open; Rupee hits new low of 90.70/$

Sensex Today | Stock Market LIVE Updates, December 12, 2025: At 7:32 AM, GIFT Nifty futures were trading 125 points higher at 26,135

Stock Market LIVE, December 12, 2025

Last Updated : Dec 12 2025 | 9:16 AM IST
9:16 AM

Stock Market LIVE Updates: Nifty50 opens in green

Stock Market LIVE Updates: Post-opening, the NSE Nifty index was up 81.70 points or 0.32 per cent at 25,982.95 levels.

9:12 AM

Stock Market LIVE Updates: Sensex, Nifty settle higher in pre-market

Stock Market LIVE Updates: In the pre-market session, the BSE Sensex rose 232.90 points or 0.27 per cent to 85,051.03 levels, and the NSE Nifty50 rose 72.65 points or 0.28 per cent at 25,971.20 points.

9:08 AM

BREAKING NEWS: Rupee hits record low of 90.709 per US dollar

Stock Market LIVE Updates: Indian rupee extended its decline to hit a record low on Friday. The currency slipped to a lifetime low of 90.709 per US dollar

9:02 AM

Stock Market LIVE Updates: Rupee opens lower on Friday

Stock Market LIVE Updates: Indian rupee opened 5 paise weaker on Friday, December 12. The domestic currency started trade at 90.42 per US dollar vs Thursday's close of 90.37/$ 

8:57 AM

Stock Market LIVE Updates: Outlook bright for auto financiers, but valuations may cap upside: Analysts

Stock Market LIVE Updates: The double digit run in shares of automobile financiers seen thus far in fiscal 2025-26 (FY26) has more legs, believe analysts, as near-term risk-reward is turning favourable for the sector. They, however, caution that valuations are not inexpensive across the board and investors need to cherry pick stocks while investing. READ MORE 

8:47 AM

Stock Market LIVE Updates: Affordable housing financiers now attractively valued after correction

Stock Market LIVE Updates: The affordable housing financiers (AHF) segment is a long-term structural story, given low mortgage penetration and favourable policy. The industry is looking at stricter underwriting and a focus on branch productivity.
 
The Q2FY26 was muted and it led to price corrections. Demand is improving but concentrated in larger-ticket loans. Around 80 per cent are in the ₹10 lakhs-₹1 crore ticket size with faster growth in higher ticket sizes. READ MORE 

8:40 AM

Stock Market LIVE Updates: India Inc faces capital allocation deadlock as demand softens, says Nuvama

Stock Market LIVE Updates: Nuvama has warned that India Inc may be entering a prolonged capital-allocation deadlock, with companies boasting strong free cash flows (FCF) and peak margins but lacking meaningful avenues for growth. 
 
In its third annual capital allocation study, the brokerage argued that a rare combination of slowing demand cycles and elevated valuations has left corporate India “all dressed up, but with nowhere to go.” READ MORE 

8:39 AM

Stock Market LIVE Updates: Gold price climbs ₹10 to ₹1,30,760; silver up ₹100, trading at ₹2,01,100

Stock Market LIVE Updates: The price of 24-carat gold climbed ₹10 in early trade on Friday, with ten grams of the precious metal trading at ₹1,30,760, according to the GoodReturns website. The price of silver rose by ₹100, with one kilogram of the precious metal selling at ₹2,01,100. READ MORE 

8:30 AM

Stock Market LIVE Updates: What's next for Bitcoin in 2026? Experts weigh in

Stock Market LIVE Updates: As 2025 comes to a close, Bitcoin continues one of the most talked-about assets. After a year of sharp rallies and sudden corrections, many are asking, what will 2026 hold for the cryptocurrency? With global liquidity, regulatory shifts, and institutional adoption shaping markets, experts suggest that both opportunities and volatility lie ahead. READ MORE 

8:20 AM

Stock Market LIVE Updates: Mexico imposes up to 50% tariff on imports from India and China

Stock Market LIVE Updates: Mexico on Thursday imposed a tariff of up to 50 per cent on imports from its non-preferential trade partners, including India, a move that might hit New Delhi’s annual $5.75 billion shipments to its third-largest car export market.
 
The escalation by the North American country comes at a time when Indian exporters are already grappling with a 50 per cent tariff imposed by the US, which has severely impacted labour-intensive sectors. The tariffs range between 5 per cent and 50 per cent on more than 1,400 products from Asian countries, such as India, China and Thailand that do not have a trade deal with Mexico. READ MORE 

8:12 AM

Stock Market LIVE Updates: Four US economic policy shifts of 2025 and their impact on global markets

Stock Market LIVE Updates: In 2025, the world saw one tectonic shift in United States (US) economic policy and at least three others that were consequential. These shifts will not be easy to reverse even if there is a change in administration in the US down the road. How exactly they will impact the US and the world is unclear at the moment. What is clear is that the rest of the world will have to adjust to them. READ MORE 

8:12 AM

Stock Market LIVE Updates: JM Financial flags broad-based promoter selling, thin buying in Q2FY26

Stock Market LIVE Updates: Broad-based promoter selling dominated the second quarter of FY26, with only a handful of companies managing to buck the trend, said JM Financial in its latest report. Within the large-cap universe, Adani Green Energy and Indus Towers were the sole exceptions, recording an uptick in promoter shareholding during the period. In sharp contrast, several marquee names such as Bharti Airtel, State Bank of India (SBI), InterGlobe Aviation, CG Power and Apollo Hospitals witnessed promoters trimming their stakes. READ MORE 

8:11 AM

Stock Market LIVE Updates: Stocks to Watch

Stock Market LIVE Updates: Tata Power, Astra Microwave, NBCC, Vedanta, Honasa among others to remain in focus today. Check details 

8:10 AM

Stock Market LIVE Updates: Should you subscribe ICICI Prudential AMC IPO?

Stock Market LIVE Updates: ICICI Prudential Asset Management Company is slated to launch its first public issue on Friday, December 12, 2025. The ₹10,602.65 crore IPO is entirely an offer for sale, with promoter Prudential Corporation Holdings set to sell 49 million shares. READ MORE 

8:07 AM

Stock Market LIVE Updates: IndiGo crisis: Parliamentary panel may summon DGCA, MoCA officials

Stock Market LIVE Updates: A parliamentary committee is expected to call senior officials from the DGCA, Ministry of Civil Aviation, and Airports Authority of India to address the recent turmoil in India's aviation industry stemming from widespread flight cancellations by IndiGo, the country's biggest carrier. READ MORE 
First Published: Dec 12 2025 | 8:04 AM IST

