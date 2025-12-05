Home / Markets / News / Stock Market LIVE: Sensex slips 140 pts in pre-open; Rupee opens firm; ITC Hotels block deal done
Live New Update

Stock Market LIVE: Sensex slips 140 pts in pre-open; Rupee opens firm; ITC Hotels block deal done

Sensex Today | Stock Market LIVE Updates on December 5, 2025: D-Street investors await the decision of the Monetary Policy Committee (MPC) of the Reserve Bank of India (RBI) on the key interest rates

SI Reporter New Delhi
Stock Market LIVE updates

2 min read Last Updated : Dec 05 2025 | 9:11 AM IST
9:09 AM

Stock Market LIVE Updates: Sensex, Nifty settle flat in pre-market

Stock Market LIVE Updates: In the pre-market session, the BSE Sensex fell 148.74 points or 0.17 per cent to 85,116.57 levels, and the NSE Nifty was down 33.95 points or 0.13 per cent at 25,999.80 levels.

9:09 AM

Stock Market LIVE Updates: ITC Hotels block deal executed

Stock Market LIVE Updates: BAT has sold its stake in ITC Hotels in the pre-market block window.

According to reports, 87.5 million shares, representing roughly 9 per cent equity of ITC Hotels, has changed hands in the block deal window. The block deal occured at ₹205.65/share, totalling worth ₹3,856 crore.

9:02 AM

Stock Market LIVE Updates: Rupee opens higher on Friday

Stock Market LIVE Updates: Rupee opens 14 paise stronger on Friday, Dec 5, ahead of RBI policy decision. The domestic currency started trade at 89.84 per US dollar vs Thursday's close of 89.98/$

8:59 AM

Stock Market LIVE Updates: Biocon board to weigh BBL stake buyout, fundraising options today

Stock Market LIVE Updates: Biocon plans to buy shares from BBL’s current shareholders, paying either cash or by issuing them new Biocon equity shares in a preferential allotment. READ MORE

8:53 AM

Stock Market LIVE Updates: Shriram Pistons enters into agreement to acquire group companies of Antolin Group

Stock Market LIVE Updates: Shriram Pistons & Rings Limited has entered into a Share Purchase Agreement with Grupo Antolin Irausa, S.A.U. and Grupo Antolin Ingenieria, S.A.U. in relation to direct and indirect acquisition of all outstanding shares of:
 
1. Antolin Lighting India Private Limited;
2. Grupo Antolin India Private Limited; and
3. Grupo Antolin Chakan Private Limited, a subsidiary of Grupo Antolin India

According to Shriram Pistons, in-line with its strategic objective of enhancing capabilities and expanding its presence in the automotive components industry, it has entered into the proposed transaction involving certain Grupo Antolin Companies.

These entities are leading providers of automotive interior solutions, manufacture and sale of products such as headliner substrates, modular headliners and sunvisors, door panels, centre floor consoles, pillar trim, front-end carriers (exterior plastic part), overhead consoles, dome lamps, ambient lighting, touch panels, and capacitive pads to major Original Equipment Manufacturers (OEMs) across India.

The proposed transaction involves acquisition of 100 per cent stake of the target companies at an aggregate Enterprise Value of 159 million euros (approximately ₹1,670 crore)

8:44 AM

Stock Market LIVE Updates: Avoid exiting Balanced Advantage Funds based on short-term underperformance

Stock Market LIVE Updates: Most BAFs invest the bulk of their assets in equities. "Returns were underwhelming because the broad Nifty 500 gained a paltry 4 per cent over the past 12 months," says Karan Aggarwal, co-founder and chief investment officer, Elever. READ MORE

8:37 AM

Stock Market LIVE Updates: ITC Hotels' block deal size likely increased

Stock Market LIVE Updates: British American Tobacco (BAT) is looking to offload at least 7 per cent stake in ITC Hotels via block deals today.

As per reports, BAT was earlier looking to sell shares worth $330 million. The block deal size has now been increased to $430 million. 


8:30 AM

Stock Market LIVE Updates: Govt may seek bids for $7 bn IDBI Bank stake, advancing privatisation push

Stock Market LIVE Updates: India is poised to seek bids for its $7.1 billion majority stake in IDBI Bank Ltd., a key step in its long-running effort to privatize the previously-distressed lender and accelerate a divestment push. READ MORE

8:25 AM

Stock Market LIVE Updates: InCred Wealth's 2026 game plan: Staggered bets on equities, metals

Stock Market LIVE Updates: We see equity markets delivering 12–15 per cent returns in CY2026, supported by gross domestic product (GDP) recovery, lower interest rates and more reasonable valuations, said YOGESH KALWANI, head – investments, InCred Wealth. READ MORE

8:21 AM

Stock Market LIVE Updates: B&K Securities positive on Indian stock exchanges; initiates 'Buy' on BSE

Stock Market LIVE Updates: B&K Securities has turned positive on India’s stock exchanges, calling them direct beneficiaries of the country’s capital market growth across both primary and secondary segments.  The brokerage has initiated coverage on BSE with a ‘Buy’ rating and a target price of ₹3,303 per share, valuing the exchange at 40x FY28E core profit and implying healthy upside from current levels. READ MORE

8:13 AM

Stock Market LIVE Updates: Enhancing margins: Weak rupee a silver lining for IT services companies

Stock Market LIVE Updates: With the majority of revenue coming from the US, the declining Indian rupee against the US dollar is proving to be a net positive for the information technology (IT) services sector. Experts expect that for the third quarter (October–December) of 2025-26, this trend will support margins. READ MORE
 

8:00 AM

Stock Market LIVE Updates: Breakout stocks: Analyst recommends IMFA, LTIMindtree, Coforge

Stock Market LIVE Updates: Kunal Kamble, sr. technical research analyst, Bonanza, has recommended buying IMFA, LTIMindtree, and Coforge shares today. CHECK REASONS HERE 

7:49 AM

Stock Market LIVE Updates: Top stocks to watch today

Stock Market LIVE Updates: Shares of rate-sensitive sectors, including banks, financial services, automobile, and real estate players, will be on investor radar today as the Reserve Bank of India’s (RBI’s) Monetary Policy Committee (MPC) will announce the repo rate decision for the December policy. READ MORE
 

7:45 AM

Stock Market LIVE Updates: Analyst suggests bull call spread on CONCOR for Dec 30 expiry; here's why

Stock Market LIVE Updates: Nandish Shah, senior technical/derivative analyst at HDFC Securities has recommended to Buy CONCOR (30-Dec Expiry) 520 CALL at ₹8.2and simultaneously sell 530 CALL at ₹4.9. HERE'S WHY

7:44 AM

Stock Market LIVE Updates: RBI steers away from aggressive intervention as rupee touches new lows

Stock Market LIVE Updates: As the rupee remains under pressure due to several headwinds and the uncertainty around the India-US trade deal, the Reserve Bank of India (RBI) has been stepping in only to calm volatility, not to stop the fall. READ MORE
 
First Published: Dec 05 2025 | 7:08 AM IST

