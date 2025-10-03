Home / Markets / News / Stock Market LIVE: Sensex down 130pts; Nifty below 24,800; SMID, Metal shares rise; Auto falls
Live New Update

Stock Market LIVE: Sensex down 130pts; Nifty below 24,800; SMID, Metal shares rise; Auto falls

Sensex Today| Stock Market LIVE, Oct 3: Japan's Nikkei 225 was trading higher by 0.42 per cent after the country's September unemployment rate advanced to 2.6 per cent

SI Reporter New Delhi
stock market live
Image: Bloomberg

2 min read Last Updated : Oct 03 2025 | 9:34 AM IST
Google
Facebook IconLinkedIN Icon

9:29 AM

Stock Market LIVE Updates: Nomura prefers Marico, Tata Consumer, Britannia; sees price hikes in Q4FY26

Stock Market LIVE Updates: Fast-moving consumer goods (FMCG) companies’ margins are likely to be impacted by rising raw material prices post mid-Q3/Q4FY26F, noted Nomura. However, the brokerage believes companies may choose to take price hikes and pass on the cost inflation rather than taking a hit on margins. Further, Nomura said that the companies will be able to withstand the price hikes with no volume backlash as the demand environment is likely to improve on the back of recent goods and services tax (GST) reforms and low inflation. 
 
Thus, if raw material prices continue to rise, the product price hikes could make a comeback in Q4FY26F (which are negligible currently) and support overall sales growth. READ MORE

9:27 AM

Stock Market LIVE Updates: Rupee opens firm at 88.68/$; analysts see momentum in favour of dollar

Stock Market LIVE Updates: The Indian rupee traded firm on Friday morning after the Reserve Bank of India’s (RBI) Monetary Policy Committee (MOC) left policy rates unchanged.
 
The domestic currency opened flat at 88.68 against the greenback and fell to 88.72, according to Bloomberg. The currency fell 3.59 per cent so far this year, while it hit an all-time low of 88.80 on Tuesday. READ MORE
 

9:23 AM

Stock Market LIVE Updates: Sectoral markets update

Stock Market LIVE Updates: The sectoral indices on the NSE were trading on a mixed note on Friday after the markets opened.
 

9:19 AM

Stock Market LIVE Updates: SMIDs trade higher

Stock Market LIVE Updates: Among the broader markets, Nifty Midcap100, and Nifty Smallcap100 indices traded higher by 0.13 per cent each. 
 

9:18 AM

Stock Market LIVE Updates: Sensex heatmap

Stock Market LIVE Updates: Here's a glance at the Sensex gainers and losers at the close after market opened on Friday. 

9:17 AM

Stock Market LIVE Updates: Nifty opens at 24,759

Stock Market LIVE Updates: The NSE Nifty50 opened with a loss of 76.75 points or 0.31 per cent at 24,759.55. 
 

9:15 AM

Stock Market LIVE Updates: Sensex opens at 80,684

Stock Market LIVE Updates: The BSE Sensex started Friday's trading session at 80,684.14, lower by 299.17 points or 0.94 per cent. 
 

9:10 AM

Stock Market LIVE Updates: Nifty falls 77 pts in pre-open

Stock Market LIVE Updates: The NSE Nifty50 settled the pre-opening session at 24,759.55, lower by 76.75 points or 0.31 per cent.
 

9:09 AM

Stock Market LIVE Updates: Sensex sheds 299 pts in pre-open

Stock Market LIVE Updates: The BSE Sensex shed 299.17 points or 0.37 per cent to settle at 80,684.14 in pre-opening session on Friday.


 

9:05 AM

Stock Market LIVE Updates: Pfizer's drug-price deal with Trump follows months of negotiation deadlock

Stock Market LIVE Updates: Around dinnertime on Sept 25, President Donald Trump took to social media to announce a fresh round of tariffs on drugs. The Truth Social post seemingly came out of nowhere, rattling global markets as investors raced to understand the impact of the new levies. 
 
The post, however, played a critical role in cementing a deal with one of the world’s largest pharmaceutical companies, Pfizer Inc, according to senior officials from the White House and the Centers for Medicare and Medicaid Services who requested anonymity to discuss the inner workings of the process. READ MORE

9:02 AM

Stock Market LIVE Updates: Need cash? Now borrow up to ₹1 crore against your shares, says RBI

Stock Market LIVE Updates: In a bid to deepen credit access for investors, the Reserve Bank of India (RBI) has raised the ceiling on loans against shares. From October 1, 2025, individuals can now avail up to ₹1 crore by pledging their listed shares—up from the earlier limit of ₹20 lakh. At the same time, the limit for IPO financing (loans to subscribe to new share issues) has been raised from ₹10 lakh to ₹25 lakh. 
 
The announcement was made by RBI Governor Sanjay Malhotra today after the Monetary Policy Committee meeting earlier this week. READ MORE

9:00 AM

Stock Market LIVE Updates: 3 stocks you shouldn't ignore; here's why they belong in your portfolio

Stock Market LIVE Updates: Markets rebounded sharply on Wednesday, snapping an eight-session losing streak on the back of firm domestic cues. The benchmark index opened higher, supported by buying across large- cap counters, and scaled an intraday high near 24,867.95 before trimming some gains to finally settle at 24,836.30. Sectoral performance was broad-based, with financials and other rate- sensitive sectors leading the advance, followed by pharma, realty, and IT. READ MORE

8:53 AM

Stock Market LIVE Updates: Urban Company, PhysicsWallah IPOs highlight India's youth struggle for jobs

Stock Market LIVE Updates: The stock-market debut of two startups has put the spotlight on India’s biggest economic challenge: creating enough jobs for the world’s largest cohort of youth.
 
Urban Co. gave investors the best post-listing pop of any major company that has gone public in India this year; shares in the home-services marketplace rose 62 per cent on its opening day last month. Next up is the much-awaited initial public offering of Physicswallah Ltd., a large edutech firm. READ MORE

8:45 AM

Stock Market LIVE Updates: Asian stocks clock weekly gains on Fed rate cut wagers, AI fervour

Stock Market LIVE Updates: Asian stocks were poised for solid weekly gains on Friday as rising odds of the Federal Reserve cutting rates in the near-term helped cushion jitters around a US government shutdown that have pushed gold to record highs and weighed on the dollar.
 
Investors have mostly shrugged off the government shutdown, the 15th since 1981, even as it resulted in suspension of scientific research, financial oversight and delayed crucial economic data, including the jobs report on Friday. READ MORE

8:36 AM

Stock Market LIVE Updates: Pre-market opening view

Stock Market LIVE Updates: Pre-market opening view

-- Optimism has returned for benchmark Nifty as the RBI MPC’s status quo decision, keeping repo rate steady at 5.5 per cent, has lifted market sentiment.

-- With the RBI also revising its FY26 GDP growth forecast upward to 6.8 per cent, alongside stronger rate-cut bets from both the RBI and the US Fed, the outlook has turned decisively bullish.

-- Nifty is now eyeing the 25,000 mark as the next hurdle, supported by positive global cues, DII inflows, and a sharp drop in India VIX to 10.29 levels.

-- Technicals suggest a rebound play with 'buy on dips' as the preferred strategy, with Nifty’s trading range expected between 24,000-25,500 for October.

-- Bank Nifty too looks set for upside momentum, while stock-specific plays like Bank of Baroda, PNB, AB Capital, and Manappuram are flashing strong buy signals.
 
View by: Prashanth Tapse, senior vice president of research at Mehta Equities
Connect with us on WhatsApp

Topics :Stock Market TodayShare Market TodayMARKETS LIVEMarkets Sensex NiftyMARKETS TODAYstock market tradingstock market investingGift NiftyMarketsAsian marketsUS marketsTrump tariffsUS India relations Domestic marketsNifty50S&P BSE Sensex

First Published: Oct 03 2025 | 7:06 AM IST

Explore News