Stock Market LIVE: GIFT Nifty up; Asia drops; Urban Co, Shringar House , Dev Accelerator IPO eyed

Sensex Today | Stock Market LIVE on September 17: In the previous session, BSE Sensex ended at 82,380.69, up 0.73%, while NSE Nifty50 closed at 25,239.1, up 0.68%.

Overnight in New York, the S&P 500 slipped 0.13 per cent to 6,606.76 after hitting a fresh record earlier in the session, the Nasdaq Composite edged down 0.07 per cent to 22,333.96, and the Dow Jones Industrial Average fell 125.55 points, or 0.27 per

3 min read Last Updated : Sep 17 2025 | 8:26 AM IST
8:26 AM

Stock Market LIVE Updates: Groww eyes ₹7K cr public issue; GK Energy to float ₹465 cr IPO on Sep 19

Stock Market LIVE Updates: Billionbrains Garage Ventures, the company that operates the country’s largest brokerage Groww,  plans to raise ₹1,060 crore via its initial public offering (IPO), according to details made public on Tuesday. The IPO will comprise of a secondary share sale of up to ₹6,000 crore. The company has taken the confidential filing route for its IPO. Groww’s IPO is expected to hit the markets towards the end of October, said sources. READ MORE

8:23 AM

Stock Market LIVE Updates: India, US trade dialogue moves forward after Trump softens stance

Stock Market LIVE Updates: Trade discussions between the US and India on Tuesday were described as “positive” and “forward-looking”, after US President Donald Trump adopted a more conciliatory tone following the additional 25 per cent tariffs on India over its purchase of Russian oil.
 
A US delegation led by Brendan Lynch, Assistant US Trade Representative for South and Central Asia, met Indian trade officials headed by Chief Negotiator Rajesh Agrawal in New Delhi on Tuesday, days after Trump announced that negotiations between the two countries would resume soon to address “trade barriers”.
 
The Commerce Ministry said, “It was decided to intensify efforts to achieve early conclusion of a mutually beneficial Trade Agreement.” Talks covered bilateral trade ties, including a possible India-US trade deal, Reuters reported. READ MORE

8:17 AM

Stock Market LIVE Updates: Jio BlackRock expects India's mutual fund industry to triple by 2032

Stock Market LIVE Updates: Participation in Indian financial markets is starting to increase rapidly, much of that driven by digital platforms, according to Sid Swaminathan, chief executive officer of Jio BlackRock Asset Management, an equal alliance between Ambani’s Jio Financial Services Ltd. and the world’s largest asset manager.
 
Asia’s richest man is seeking to reshape India’s financial services industry by leveraging his vast telecom and retail empire. For BlackRock, the tie-up marks a return to money management in the world’s fastest-growing major economy after its exit in 2018. READ MORE

8:16 AM

Stock Market LIVE Updates: Retail investors pull back as markets remain flat; net inflows fell 90%

Stock Market LIVE Updates: With the equity market turning tumultuous, retail investors have sharply scaled back their direct equity investments, even as they steadily shift from traditional savings instruments to equities via mutual funds (MFs).
 
So far in 2025, net inflows from retail investors have totalled ₹12,408 crore, down nearly 90 per cent from ₹1.16 trillion in the January–September 2024 period.
 
The retreat from direct investing contrasts with the strong inflows from domestic institutional investors (DIIs), led by MFs. Other DIIs include insurance companies and pension funds, which channel retail money through systematic investment plans, insurance premiums, and retirement savings schemes. READ MORE

8:09 AM

Stock Market LIVE Updates: With no exports, sanctions-hit Nayara Energy ups fuel supply to HPCL

Stock Market LIVE Updates: Nayara Energy has increased supply of refined petroleum products to state-run Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL) as Russia’s Rosneft-backed refinery’s exports tanked to zero following sanctions by the European Union (EU), a top government official said.
 
“Nayara would supply (petroleum) products to domestic companies, mainly to HPCL, and some other small players such as Shell,” the official said on the sidelines of an event here.
 
Nayara Energy, which is 49 per cent owned by Russian oil major Rosneft, was directly sanctioned by the European Union under the group’s 18th sanctions package announced on July 18. The sanctions completely eroded the refinery’s petroleum exports to Europe.
 
Nayara’s increased supply of refined products to HPCL would aid the company in offsetting the impact of sanctions. The company could access trucks and pipelines to supply products from its Vadinar refinery in Gujarat to HPCL’s terminals, the official said. READ MORE

8:07 AM

Stock Market LIVE Updates: Stocks to Watch today: Urban Company, Akzo Nobel, BEL, One Mobikwik, DRL

Stock Market LIVE Updates: Listings today: Shares of Urban Company, Dev Accelerator and Shringar House of Mangalsutra will remain in focus on Wednesday as they will debut on the bourses. Particularly, Urban Company is set for a mega start as the grey-market hints at nearly a 50 per cent premium. 
 
Akzo Nobel India: The Competition Commission of India (CCI) on Tuesday cleared JSW Paints' proposal to acquire up to 75 per cent stake in Dutch paint maker Akzo Nobel's India division. The acquisition will make JSW Paints the fourth-largest player in the country’s paint industry. 
 
Bharat Electronics: The Navratna Defence PSU company secured additional orders worth ₹712 crore since September 1, 2025, including IT infra, cyber security, ESM systems, blockchain, communication equipment, and services.
 
Amber Enterprises: The company approved the opening of a qualified institutional placement (QIP) issue and set the floor price for the issue at ₹7,790.88 per share. 
 
Apollo Tyres: The Board of Control for Cricket in India (BCCI) announced Apollo Tyres as the new lead sponsor for Team India for a two-and-a-half-year period, concluding in March 2028, after Dream11’s exit. According to media reports, Apollo Tyres had placed a bid of ₹579 crore. FULL LIST HERE

8:06 AM

Stock Market LIVE Updates: JSW Group spreads wings across energy, cement, ports, paints and EVs

Stock Market LIVE Updates: You have to grow, and grow fast — that’s the DNA of the JSW group, Chairman Sajjan Jindal said as JSW Cement made its debut on the stock market mid-August.
 
The remark captured not just the moment but also the momentum of JSW’s growth story.
 
JSW Steel — the flagship of the conglomerate — has transformed from a two-million-tonne (mt) plant in the early 2000s to India’s largest steel producer. Along the way, the group has morphed into a $23-billion force, stretching from energy and cement to ports and paints, all while steel remains its bread and butter. READ MORE

8:01 AM

Stock Market LIVE Updates: Sebi's expanded probe may tighten noose around US trading firm Jane Street

Stock Market LIVE Updates: As the Securities and Exchange Board of India’s (Sebi) probe into US-based trading firm Jane Street widens to cover more strategies and indices, early findings suggest a larger scale of alleged market manipulation, according to people familiar with the matter.
 
Since Sebi’s interim order in July, investigators have expanded their review to cover a broader set of securities and timeframes. The analysis has revealed additional suspicious trading patterns, indicating manipulation on a much wider scale, said sources with direct knowledge of the development. READ MORE

7:55 AM

Stock Market LIVE Updates: Attractive valuations largely limit downside risks for upstream players

Stock Market LIVE Updates: There is a clear downtrend in the global oil and gas (O&G) market as demand is slow while supply is at a surplus. In August, Brent crude settled at $67.4 per barrel (bbl), down 3 per cent month-on-month (M-o-M) and a decline of 14.6 per cent year-on-year (Y-o-Y). Some analysts are estimating a drop below the $60 mark given Chinese industrial slowdown, OPEC plus signalling higher supply from October, and elevated inventory levels.
 
Moreover, there may have been a structural shift post-pandemic in demand for oil since work-from-home has cut transportation needs alongside increasing electric vehicle or EV penetration. READ MORE

7:54 AM

Stock Market LIVE Updates: India, US step on the gas to seal trade deal after 7-hour 'positive' meet

Stock Market LIVE Updates: India and the United States on Tuesday agreed to intensify efforts to reach an early conclusion of a “mutually beneficial” trade deal, setting aside recent strains in their bilateral relationship.
 
The announcement from the Indian side followed a seven-hour meeting between the chief negotiators from both countries, at Vanijya Bhawan. The US team was led by Brendan Lynch, assistant US trade representative (USTR) for South and Central Asia, while the Indian delegation was headed by Rajesh Agrawal, special secretary in the commerce department.
 
“Acknowledging the enduring importance of bilateral trade between India and the US, the discussions were positive and forward looking, covering various aspects of the trade deal. It was decided to intensify efforts to achieve early conclusion of a mutually beneficial trade agreement,” the Ministry of Commerce and Industry said in a statement. READ MORE

7:48 AM

Stock Market LIVE Updates: Accel set for 28x return as Urban Company IPO values stake at ₹1,500 cr

Stock Market LIVE Updates: Venture capital firm Accel is poised to realise one of India’s largest startup returns as home services platform Urban Company’s initial public offering (IPO) this week could deliver the investor nearly ₹1500 crore from a ₹ 70 crore bet made a decade ago.
 
The Gurugram-based firm’s 145.2 million shares, acquired at an average price of ₹3.77 each starting in 2015, are valued at approximately ₹1,500 crore at Urban Company’s IPO price band of ₹98-103 per share-- representing a 28.5-fold return. READ MORE

7:48 AM

Stock Market LIVE Updates: 'Mid, smallcaps expensive, but smart stock picking can generate alpha'

Stock Market LIVE Updates: Midcaps and smallcaps aren’t cheap, but the right stock in the right sector can still deliver strong alpha, says Sunny Agrawal, head of fundamental equity research at SBICAPS Securities. In an email interview with Business Standard, he discusses how GST reforms and festive demand could boost consumption, and why stock picking matters in a pricey midcap market. READ MORE

7:47 AM

Stock Market LIVE Updates: Tata Steel, ABREL among top stocks to buy today; check key levels here

Stock Market LIVE Updates: Stock Recommendations
 
Aditya Birla Real Estate (ABREL)
 
ABREL has given a breakout from its recent range‐bound movement, signaling the start of an uptrend. The stock has taken support near the 21 DEMA and bounced back, suggesting that this level will continue to act as a strong support zone. The rising slope of the DEMA further confirms the ongoing upward trend.
On the indicator front, RSI has broken out of its consolidation range, aligning with the positive price action. Additionally, DI+ crossing above DI- on the directional indicator reinforces the bullish bias. KEY LEVELS HERE
 

7:46 AM

Stock Market LIVE Updates: Nifty eyes 25,500 as uptrend strengthens; check two stocks to buy today

Stock Market LIVE Updates: Nifty View

After one session of pause, Nifty resumed its upward rally today by gaining 169 points or 0.68 per cent, to close at 25,239. After opening almost flat, Nifty added gains throughout the session and closed near day’s high. Nifty has now surpassed the previous swing high of 25,154, resulting in higher top formation preceded by higher bottom on the daily chart. Support shifts up to 25,050 in Nifty, while on the upside 25,500 could offer resistance. READ MORE

7:44 AM

Stock Market LIVE Updates: Asian markets trade mixed

Stock Market LIVE Updates: Asian markets trade mixed

-- Nikkei was up 0.18 per cent 

-- ASX 200 slipped 0.58 per cent

-- Kpsi dropped over 1 per cent.


First Published: Sep 17 2025 | 7:40 AM IST

