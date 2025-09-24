Home / Markets / News / Stock Market LIVE Updates: Sensex down 250pts, Nifty near 25,100; IT, financials drag; PBSs shine
Stock Market LIVE Updates: Sensex down 250pts, Nifty near 25,100; IT, financials drag; PBSs shine

Sensex Today | Stock Market LIVE, Sept 24: On the BSE, Trent, SBI and Asian Paints were the top gainers, while Tata Motors, Tech Mahindra and ICICI Bank were among top laggards.

SI Reporter New Delhi
BSE, NSE, STOCK MARKETS
Broader markets, too, slipped. Nifty SmallCap 100 index was down 0.02 per cent while Nifty MidCap fell 0.29 per cent.

1 min read Last Updated : Sep 24 2025 | 10:16 AM IST
10:13 AM

Stock Market LIVE Updates: Worst may be over: Earnings clouds clear, Dalal Street poised for comeback

Stock Market LIVE Updates: After a year of gloom, India’s stock markets may finally be on the verge of a turnaround. The storm of earnings downgrades that weighed on investor sentiment is showing signs of easing, and with policymakers rolling out aggressive support measures, the stage looks set for a potential rally, according to a report by brokerage Motilal Oswal. READ MORE

10:02 AM

Stock Market LIVE Updates: VMS TMT IPO makes positive debut; shares list at 6% premium on bourses

Stock Market LIVE Updates:  Shares of thermo-mechanically treated (TMT) bars manufacturer VMS TMT made a positive D-Street debut on Wednesday, September 24, 2025, following the completion of its initial public offering. The company’s shares listed at ₹105 per share on the BSE, reflecting a premium of ₹6 per share or 6.06 per cent over the issue price of ₹99 per share. READ MORE

9:52 AM

Stock Market LIVE Updates: How will Rapido stake sale & Instamart revamp aid Swiggy? Nomura decodes

Stock Market LIVE Updates: Swiggy’s board, on Tuesday after market hours, approved the sale of its stake in ride-hailing startup Rapido to Netherlands-based MIH Investments One BV, along with the sale and transfer of its quick commerce arm, Instamart, via a slump sale. READ MORE
 

9:43 AM

Stock Market LIVE Updates: Minda Corp share skyrockets 10% as Nuvama lifts target to ₹620; retains Buy

Stock Market LIVE Updates: Analysts at Nuvama have upgraded their outlook on auto components maker Minda Corporation after the company unveiled its Vision 2030 roadmap, on the back of robust growth prospects across segments and increasing content per vehicle.  READ MORE
 

9:36 AM

Stock Market LIVE Updates: Rupee under pressure for third day, trades near record lows at 88.73/$

Stock Market LIVE Updates: The Indian Rupee remained under pressure for the third session and traded near record lows amid foreign outflow concerns and  H-1B visa fees shock.  The domestic currency opened 2 paise higher at 88.73 against the dollar on Wednesday, according to Bloomberg. In early deals, the currency fell back to 88.76, falling 3.68 per cent so far this year. READ MORE
 

9:27 AM

Stock Market LIVE Updates: Index heatmap check

Stock Market LIVE Updates: Among the Sensex constituents, Tata Motors, Tech Mahindra, Bharti Airtel, ICICI Bank, Axis Bank, and TCS were the top gainers. Trent, State Bank of India, Adani Ports, Asian Paints, Maruti, and NTPC were among the gainers.

9:25 AM

Stock Market LIVE Updates: Nifty PSU Bank up 1%, all other sectors in red

Stock Market LIVE Updates: On the sectoral front, barring Nifty PSU Bank, all other indices were trading lower. Nifty IT index was down around 0.7 per cent, followed by Nifty Auto, Energy, Financial Services, Metal, FMCG, and Consumer Durables, among others.

9:20 AM

Stock Market LIVE Updates: A glance at broader market

Stock Market LIVE Updates: In the broader markets, the NSE Midcap 100 index was down 0.15 per cent and the Nifty Smallcap 100 was down 0.06 per cent.

9:19 AM

Stock Market LIVE Updates: Nifty50 tests 25,100

Stock Market LIVE Updates: Post-opening, the Nifty50 was down points or 62.45 per cent at 25,107 levels.

9:17 AM

Stock Market LIVE Updates: Sensex opens in red

Stock Market LIVE Updates: After the markets opened, the BSE Sensex was trading at 81,86.32 levels, down by 225.80 points or 0.27 per cent.

9:10 AM

Stock Market LIVE Updates: Sensex, Nifty settle lower in pre-market

Stock Market LIVE Updates: In the pre-market session, the BSE Sensex was down 185.8 points or 0.23 per cent to 81,916.3 NSE Nifty50 fell over 60.75 points or 0.24 per cent to 25,108.75 levels. 

9:03 AM

Stock Market LIVE Updates: Epack Prefab Technologies IPO opens with 10% GMP; should you subscribe?

Stock Market LIVE Updates: Epack Prefab Technologies, a player in the pre-fab sector, launched its maiden initial public offering (IPO) today, September 24, 2025, aiming to raise ₹400 crore from public investors.
 
Prior to the public subscription, the company secured ₹151.2 crore from anchor investors in a book-building exercise that concluded on Tuesday, September 19. The anchor investors included Citigroup Global Markets Mauritius, Morgan Stanley Asia (Singapore) Pte, WhiteOak Capital Mutual Fund, and Ashika Global Securities, among others. READ MORE

8:58 AM

Stock Market LIVE Updates: Pre-market opening view

Stock Market LIVE Updates: Pre-market opening view
 
Now a concern in the market globally is the high asset prices. Prices of assets be it stocks, gold, silver, bit coins are high. This concern was articulated by the Fed chief Jerome Powell yesterday in his speech at Rhode Island. Powell reiterated the risks to inflation and employment, too, signalling that the Fed policy, going forward, will be challenging. 

In India, even though the Nifty is around 4% down from the September 2024 peak, valuations continue to be higher than the long-term averages. But these valuations will become justifiable when the earnings growth pick up, hopefully in FY27. But the valuations in the smallcap segment continue to be elevated with potential for further correction. Investors should give emphasis to valuations and growth potential while investing on market declines.

View by: VK Vijayakumar, chief investment strategist, Geojit Investments Limited
 

8:56 AM

Stock Market LIVE Updates: Volume gains in auto segment positive for paints major Kansai Nerolac

Stock Market LIVE Updates: Kansai Nerolac shares have risen over 5.2 per cent in the past month, outperforming peers, many of which have posted negative returns over the same period. Although the company and the broader sector face near-term challenges, a recovery in automotive volumes following the GST cut could support stronger performance.
 
Among listed players, the paint and coatings manufacturer -- with a focus on industrial coatings --  has the highest exposure to the auto segment, with around 30 per cent of its sales linked to this sector. READ MORE

8:49 AM

Stock Market LIVE Updates: More than 60% of top BSE 500 stocks trading 20% below their peaks

Stock Market LIVE Updates: While headline indices hover roughly 5 per cent below their record highs, the situation for individual stocks is less encouraging. Over 300 constituents of the BSE 500 are trading at least 20 per cent below their all-time peaks.
 
These numbers underscore that the broad post-pandemic rally in Indian equities has lost momentum over the past year, amid slowing earnings growth and rising trade tensions with the US. Currently, the Sensex and the BSE 500 stand 4.35 per cent and 5.15 per cent below the highs reached a year ago. READ MORE
First Published: Sep 24 2025 | 7:15 AM IST

