Sunil Chhetri retires: List of all goals scored in international football

| Full list of goals scored by Sunil Chhetri in his 20-year career of international football
| Goal No.
| Date
| Opponent
| Venue
| 1
| June 12, 2005
| Pakistan
| Ayub Stadium, Quetta
| 2
| August 17, 2007
| Cambodia
| Ambedkar Stadium, Delhi
| 3
| August 17, 2007
| Cambodia
| Ambedkar Stadium, Delhi
| 4
| August 23, 2007
| Syria
| Ambedkar Stadium, Delhi
| 5
| August 26, 2007
| Kyrgyzstan
| Ambedkar Stadium, Delhi
| 6
| October 8, 2007
| Lebanon
| Saida International Stadium, Sidon
| 7
| October 30, 2007
| Lebanon
| Fatorda Stadium, Margao
| 8
| May 24, 2008
| Chinese Taipei
| Fatorda Stadium, Margao
| 9
| May 24, 2008
| Chinese Taipei
| Fatorda Stadium, Margao
| 10
| June 3, 2008
| Nepal
| Rasmee Dhandu Stadium, Male
| 11
| June 11, 2008
| Bhutan
| Rasmee Dhandu Stadium, Male
| 12
| August 7, 2008
| Myanmar
| Gachibowli Athletic Stadium, Hyderabad
| 13
| August 13, 2008
| Tajikistan
| Ambedkar Stadium, Delhi
| 14
| August 13, 2008
| Tajikistan
| Ambedkar Stadium, Delhi
| 15
| August 13, 2008
| Tajikistan
| Ambedkar Stadium, Delhi
| 16
| August 23, 2008
| Kyrgyzstan
| Ambedkar Stadium, Delhi
| 17
| October 8, 2010
| Vietnam
| Shree Shiv Chhatrapati Sports Complex, Pune
| 18
| October 8, 2010
| Vietnam
| Shree Shiv Chhatrapati Sports Complex, Pune
| 19
| October 8, 2010
| Vietnam
| Shree Shiv Chhatrapati Sports Complex, Pune
| 20
| January 14, 2011
| Bahrain
| Jassim Bin Hamad Stadium, Doha
| 21
| January 18, 2011
| South Korea
| Al-Gharafa Stadium, Doha
| 22
| Marach 21, 2011
| Chinese Taipei
| Petaling Jaya Stadium, Petaling Jaya
| 23
| July 10, 2011
| Maldives
| Rasmee Dhandu Stadium, Male
| 24
| November 16, 2011
| Malaysia
| Salt Lake Stadium, Kolkata
| 25
| November 16, 2011
| Malaysia
| Salt Lake Stadium, Kolkata
| 26
| December 3, 2011
| Afghanistan
| Jawaharlal Nehru Stadium, New Delhi
| 27
| December 5, 2011
| Bhutan
| Jawaharlal Nehru Stadium, New Delhi
| 28
| December 5, 2011
| Bhutan
| Jawaharlal Nehru Stadium, New Delhi
| 29
| December 7, 2011
| Sri Lanka
| Jawaharlal Nehru Stadium, New Delhi
| 30
| December 9, 2011
| Maldives
| Jawaharlal Nehru Stadium, New Delhi
| 31
| December 9, 2011
| Maldives
| Jawaharlal Nehru Stadium, New Delhi
| 32
| December 11, 2011
| Afghanistan
| Jawaharlal Nehru Stadium, New Delhi
| 33
| August 22, 2012
| Syria
| Jawaharlal Nehru Stadium, New Delhi
| 34
| August 25, 2012
| Madives
| Jawaharlal Nehru Stadium, New Delhi
| 35
| August 25, 2012
| Madives
| Jawaharlal Nehru Stadium, New Delhi
| 36
| September 2, 2012
| Cameroon
| Jawaharlal Nehru Stadium, New Delhi
| 37
| March 4, 2013
| Guam
| Thuwunna Stadium, Yangon
| 38
| March 4, 2013
| Guam
| Thuwunna Stadium, Yangon
| 39
| September 3, 2013
| Bangaldesh
| Halchowk Stadium, Kathmandu
| 40
| November 15, 2013
| Philippines
| Kanchenjunga Stadium, Siliguri
| 41
| November 19, 2013
| Nepal
| Kanchenjunga Stadium, Siliguri
| 42
| March 5, 2014
| Bangladesh
| Fatorda Stadium, Goa
| 43
| March 5, 2014
| Bangladesh
| Fatorda Stadium, Goa
| 44
| October 6, 2014
| Palestine
| Kanchenjunga Stadium, Siliguri
| 45
| March 12, 2015
| Nepal
| Indira Gandhi Athletic Stadium, Guwahati
| 46
| March 12, 2015
| Nepal
| Indira Gandhi Athletic Stadium, Guwahati
| 47
| June 11, 2015
| Oman
| Sree Kanteerava Stadium, Bangalore
| 48
| June 16, 2015
| Guam
| Guam F.A. National Training Center, Harmon
| 49
| December 27, 2015
| Nepal
| Trivandrum International Stadium, Trivandrum
| 50
| December 31, 2015
| Maldives
| Trivandrum International Stadium, Trivandrum
| 51
| January 3, 2016
| Afghanistan
| Trivandrum International Stadium, Trivandrum
| 52
| September 3, 2016
| Puerto Rico
| Mumbai Football Arena, Mumbai
| 53
| March 22, 2017
| Cambodia
| Phnom Penh Olympic Stadium, Phnom Penh
| 54
| March 28, 2017
| Myanmar
| Thuwunna Stadium, Yangon
| 55
| June 13, 2017
| Kyrgyzstan
| Sree Kanteerava Stadium, Bangalore
| 56
| October 11, 2017
| Macau
| Sree Kanteerava Stadium, Bangalore
| 57
| November 14 2017
| Myanmar
| Fatorda Stadium, Margao
| 58
| June 1, 2018
| Chinese Taipei
| Mumbai Football Arena, Mumbai
| 59
| June 1, 2018
| Chinese Taipei
| Mumbai Football Arena, Mumbai
| 60
| June 1, 2018
| Chinese Taipei
| Mumbai Football Arena, Mumbai
| 61
| June 4, 2018
| Kenya
| Mumbai Football Arena, Mumbai
| 62
| June 4, 2018
| Kenya
| Mumbai Football Arena, Mumbai
| 63
| June 7, 2018
| New Zealand
| Mumbai Football Arena, Mumbai
| 64
| June 10, 2018
| Kenya
| Mumbai Football Arena, Mumbai
| 65
| June 10, 2018
| Kenya
| Mumbai Football Arena, Mumbai
| 66
| January 6, 2019
| Thailand
| Al Nahyan Stadium, Abu Dhabi
| 67
| January 6, 2019
| Thailand
| Al Nahyan Stadium, Abu Dhabi
| 68
| June 5, 2019
| Curacao
| Chang Arena, Buriram
| 69
| July 7, 2019
| Tajikistan
| The Arena, Ahmedabad
| 70
| July 7, 2019
| Tajikistan
| The Arena, Ahmedabad
| 71
| July 13, 2019
| North Korea
| The Arena, Ahmedabad
| 72
| September 5, 2019
| Oman
| Indira Gandhi Athletic Stadium, Guwahati
| 73
| June 7, 2021
| Bangladesh
| Jassim bin Hamad Stadium, Doha
| 74
| June 7, 2021
| Bangladesh
| Jassim bin Hamad Stadium, Doha
| 75
| September 5, 2021
| Nepal
| Dasharath Rangasala, Kathmandu
| 76
| October 4, 2021
| Bangladesh
| Rasmee Dhandu Stadium, Male
| 77
| October 10, 2021
| Nepal
| Rasmee Dhandu Stadium, Male
| 78
| October 13, 2021
| Maldives
| Rasmee Dhandu Stadium, Male
| 79
| October 13, 2021
| Maldives
| Rasmee Dhandu Stadium, Male
| 80
| October 16, 2021
| Nepal
| Rasmee Dhandu Stadium, Male
| 81
| June 8, 2022
| Cambodia
| Salt Lake Stadium, Kolkata
| 82
| June 8, 2022
| Cambodia
| Salt Lake Stadium, Kolkata
| 83
| June 11, 2022
| Afghanistan
| Salt Lake Stadium, Kolkata
| 84
| June 14, 2022
| Hong Kong
| Salt Lake Stadium, Kolkata
| 85
| March 28, 2023
| Kyrgyzstan
| Khuman Lampak Main Stadium, Imphal
| 86
| June 12, 2023
| Vanuatu
| Kalinga Stadium, Bhubaneswar
| 87
| June 18, 2023
| Lebanon
| Kalinga Stadium, Bhubaneswar
| 88
| June 21, 2023
| Pakistan
| Sree Kanteerava Stadium, Bangalore
| 89
| June 21, 2023
| Pakistan
| Sree Kanteerava Stadium, Bangalore
| 90
| June 21, 2023
| Pakistan
| Sree Kanteerava Stadium, Bangalore
| 91
| June 24, 2023
| Nepal
| Sree Kanteerava Stadium, Bangalore
| 92
| June 27, 2023
| Nepal
| Sree Kanteerava Stadium, Bangalore
| 93
| October 13, 2023
| Malaysia
| Bukit Jalil National Stadium, Kuala Lumpur
| 94
| March 26, 2024
| Afghanistan
| Indira Gandhi Athletic Stadium, Guwahati