Live New Update

PKL 2025 LIVE SCORE UPDATES: Bengaluru Bulls beat Gujarat Giants; Tamil vs UP underway

Bengaluru Bulls have jumped up to number four spot in the points table with 4 points win over Gujarat Giants

Aditya Kaushik New Delhi
PKL 2025 September 22 matches live updates
PKL 2025 September 22 matches live updates

3 min read Last Updated : Sep 22 2025 | 9:14 PM IST
9:14 PM

PKL 2025 LIVE UPDATES September 22 TAM vs UPY: UP takes the lead

10": UP Yoddhas have taken a small lead of just 1 point in the match.
 
Score: Tamil Thalaivas 6-7 UP Yoddhas (first half)

9:11 PM

PKL 2025 LIVE UPDATES September 22 TAM vs UPY: Equal start

5": Both teams have started the game on equal terms and are tied on points.

Score: Tamil Thalaivas 4-4 UP Yoddhas (first half)

9:04 PM

PKL 2025 LIVE UPDATES September 22 TAM vs UPY: Second match of the day underway

The second match of the day between Tamil Thalaivas and UP Yoddhas is now underway. 

8:56 PM

PKL 2025 LIVE UPDATES September 22 GUJ vs BEN: Bulls beat Giants

Bengaluru Bulls kept thier calm and denied a late fightback from Gujarat Ginats to win the match by 28-24.

8:48 PM

PKL 2025 LIVE UPDATES September 22 GUJ vs BEN: Final five minutes

35": Only five minutes are left on the clock and Bengaluru Bulls are still leading by 5 points. Gujarat need a big late push in order win the match.
 
Score: Gujarat Giants 20-25 Bengaluru Bulls (2nd half)

8:39 PM

PKL 2025 LIVE UPDATES September 22 GUJ vs BEN: Trouble mounts for Gujarat

30": Gujarat Giants have pushed Bulls on brink of all out multiple times but is conceeding points through super tackles the game has started to slip away from them.
 
Score: Gujarat Giants 16-23 Bengaluru Bulls (2nd half)

8:35 PM

PKL 2025 LIVE UPDATES September 22 GUJ vs BEN: Third Super tackle for Bulls

25": Bulls have taken super tackles on a regualr interval to keep the lead intact in the match.
 
Score: Gujarat Giants 15-19 Bengaluru Bulls (2nd half)

8:29 PM

PKL 2025 LIVE UPDATES September 22 GUJ vs BEN: Second half underway

The second half of the match is now underway.

8:24 PM

PKL 2025 LIVE UPDATES September 22 GUJ vs BEN: First half concludes

The first half the match concludes with Bengaluru Bulls leading 17-13 against Gujarat Giants. 

8:20 PM

PKL 2025 LIVE UPDATES September 22 GUJ vs BEN: Bulls back in lead

15": Bull's defenders with a brillaint series of tackles have put their team back in lead. 
 
Score: Gujarat Giants 12-15 Bengaluru Bulls (1st half)

8:10 PM

PKL 2025 LIVE UPDATES September 22 GUJ vs BEN: Gujarat fights back

10": Gujarat Giants have fought back hard and are now leading the match by 1 point.
 
Score: Gujarat Giants 6-5 Bengaluru Bulls (1st half)

8:05 PM

PKL 2025 LIVE UPDATES September 22 GUJ vs BEN: Bulls take early lead

5": Bulls have taken early lead in the match thanks to their raiders.
 
Score: Gujarat Giants 2-3 Bengaluru Bulls (1st half)
 

7:59 PM

PKL 2025 LIVE UPDATES September 22 GUJ vs BEN: First match of the day underway

The first match of the day between Gujarat Ginats and Bengaluru Bulls is now underway.

7:50 PM

PKL 2025 LIVE UPDATES September 22: Current points table

Rank Team Matches Won Lost Tie Points
1 Dabang Delhi K.C. 6 6                  0 0 12
2 Puneri Paltan 8 5 3 0 10
3 Haryana Steelers 7 5 2 0 10
4 Telugu Titans 9 4 5 0 8
5 U Mumba 6 4 2 0 8
6 Bengaluru Bulls 8 4 4 0 8
7 Jaipur Pink Panthers 6 3 3 0 6
8 Tamil Thalaivas 6 3 3 0 6
9 U.P. Yoddhas 6 2 4 0 4
10 Bengal Warriors 6 2 4 0 4
11 Patna Pirates 6 1 5 0 2
12 Gujarat Giants 6 1 5 0 2

7:40 PM

PKL 2025 LIVE UPDATES September 22: Match timings

The PKL 2025 September 22 matches will start at 8 PM IST, i.e., 20 minutes from now. Stay tuned to find out all the live updates. 
First Published: Sep 22 2025 | 7:30 PM IST

