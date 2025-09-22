PKL 2025 LIVE SCORE UPDATES: Bengaluru Bulls beat Gujarat Giants; Tamil vs UP underway

Home
Latest
E-paper
Companies
Industry
Economy
Blueprint
Finance
Markets
Budget
India News
Politics
External Affairs Defence Security
World News
Opinion
Technology
Immigration
Specials
Partner Content
Sports
Cricket
Lifestyle
Entertainment
Social Viral
Health
BS Decoded
Books
Education
Newsletters
Web Stories
BS at 50
Multimedia
Sudoku
Crossword
BS Apps
Management
Explore Business Standard
Bengaluru Bulls have jumped up to number four spot in the points table with 4 points win over Gujarat Giants
9:14 PM
9:11 PM
9:04 PM
8:56 PM
8:48 PM
8:39 PM
8:35 PM
8:29 PM
8:24 PM
8:20 PM
8:10 PM
8:05 PM
7:59 PM
7:50 PM
|Rank
|Team
|Matches
|Won
|Lost
|Tie
|Points
|1
|Dabang Delhi K.C.
|6
|6
|0
|0
|12
|2
|Puneri Paltan
|8
|5
|3
|0
|10
|3
|Haryana Steelers
|7
|5
|2
|0
|10
|4
|Telugu Titans
|9
|4
|5
|0
|8
|5
|U Mumba
|6
|4
|2
|0
|8
|6
|Bengaluru Bulls
|8
|4
|4
|0
|8
|7
|Jaipur Pink Panthers
|6
|3
|3
|0
|6
|8
|Tamil Thalaivas
|6
|3
|3
|0
|6
|9
|U.P. Yoddhas
|6
|2
|4
|0
|4
|10
|Bengal Warriors
|6
|2
|4
|0
|4
|11
|Patna Pirates
|6
|1
|5
|0
|2
|12
|Gujarat Giants
|6
|1
|5
|0
|2
7:40 PM
7:29 PM
Topics :Tamil ThalaivasUP YoddhaGujarat FortunegiantsBengaluru BullsPro Kabaddi League
First Published: Sep 22 2025 | 7:30 PM IST