Krafton releases July 30 redeem codes for BGMI: How to win in-game rewards

Krafton India has issued a fresh batch of redeem codes for Battlegrounds Mobile India (BGMI). So far, six batches have been released (including today’s set), with each containing 50 codes — bringing the total to 300. These codes offer access to a range of in-game items such as character costumes, weapon cosmetics, and enhancement materials.

Players can redeem the rewards by heading to BGMI’s official redemption website. All codes will remain active until September 12, 2025. As per Krafton, entries submitted through unofficial or third-party platforms will not be accepted.

BGMI official redeem codes released on July 30

DNZBZQ6FSJHVAQ6X

DNZCZHDFDDMKDF94

DNZDZVBRF6V346C8

DNZEZFEJHJM8PCWB

DNZFZJMGGX6Q6X3Q

DNZGZQFSGWBWSSFC

DNZHZR6BSCT6RKUM

DNZIZHR4PAXAVBQT

DNZJZKKEFTGXWGHR

DNZKZC5RXBHT98MN

DNZLZUSASVVPBUHU

DNZMZ7D6RQAMG93A

DNZNZ6ANCMC75FPG

DNZOZE59JAXCNK4W

DNZPZCUERFPBDXTU

DNZQZQGMP6CTS3NQ

DNZRZX45R6VGEJR9

DNZVZ8U8QH6FGJ5X

DNZTZ4XAUWN7AV9J

DNZUZDN7UAAPWX3Q

DNZBAZ3NQBE5X3VT

DNZBBZMCQXXXHC95

DNZBCZT7REK6TXKF

DNZBDZPUC5984B3W

DNZBEZDEBAQMP73K

DNZBFZ464NN9CBQN

DNZBGZF36CTJU4QU

DNZBHZRC673M4D3Q

DNZBIZHTFAQ4XCF4

DNZBJZ5PAFTUFG4E

DNZBKZEBMFQ67WPR

DNZBLZ59QHUT8X8J

DNZBMZRJHC85AX5S

DNZBNZGM5G6V8AAE

DNZBOZV4FT775QT9

DNZBPZCUX6GR9DMB

DNZBQZEMGF7KB8CS

DNZBRZUDEMMVQBHH

DNZBVZQFAE4Q7UKW

DNZBTZDSF55FJGMD

DNZBUZUNDKWM4EWH

DNZCAZ3NH4XTH3CK

DNZCBZQ743P9MS9T

DNZCCZJ6FX5GSN4W

DNZCDZABJTE7AWQS

DNZCEZ4X3W47M7WC

DNZCFZNNA7E6RJUN

DNZCGZCTRJ5D4RGF

DNZCHZEGP6UNVJJT

DNZCIZMQS99BU8KN