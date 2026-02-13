SMPL

Mumbai (Maharashtra) [India], February 13: Asia's first event management institute, NIEM The Institute of Event Management LLP, a vision crafted by Dr. Hoshi Bhiwandiwalla, successfully hosted the Event Manager of the Year (EMY) Awards - Season 25, celebrating excellence, creativity, and leadership in the event and entertainment industry. The show was conceptualised by Dr. Hoshi Bhiwandiwalla - founder of the institution, meticulously planned by Niti Bengali, Pradnya Chaitanya, Harsh Dangodra, Nageshwar Pathak, Sakshi Thakur, Vihar Matale, and

Dr. Karnaa Upaadhyay, and successfully executed by the 2025 batch students namely Abhishek Panchal, Aditya Sharma, Akshata Dubey, Amit Dhadam, Basundhara Roy, Drashti Thakkar, Heli Parikh, Karan Salvi, Kripi Shah, Krish Chaurasia, Kushal Jadhav, Ritika Manjrekar, Saba Shaikh and Zeiba Shaha, showcasing their professionalism, teamwork, and hands-on expertise in delivering a large-scale industry event.