Q1 results today: SBI, Tata Motors, Grasim, Siemens, 239 others on Aug 8

SBI Q1 results preview
Tata Motors Q1 results preview
Market overview for August 8
Follow the latest market updates here: Stock Market LIVE Updates
List of firms releasing Q1 FY26 results on August 8
- Abans Enterprises Ltd
- A B Infrabuild Ltd
- Action Construction Equipment Ltd
- Artificial Electronics Intelligent Material Ltd
- Afcons Infrastructure Ltd
- Aksh Optifibre Ltd
- Akums Drugs and Pharmaceuticals Ltd
- Alfa Ica India Ltd
- Ambika Cotton Mills Ltd
- Anmol India Ltd
- Anuh Pharma Ltd
- ARC Finance Ltd
- Arunis Abode Ltd
- Associated Alcohols & Breweries Ltd
- Ashirwad Steels & Industries Ltd
- Bartronics India Ltd
- Antony Waste Handling Cell Ltd
- Bajel Projects Ltd
- Banco Products (India) Ltd-$
- Batliboi
- BDH Industries Ltd
- Bil Vyapar Ltd
- Bombay Dyeing & Manufacturing Company Ltd
- Brady & Morris Engineering Company Ltd
- Camlin Fine Sciences Ltd
- Captain Pipes Ltd
- Ceigall India Ltd
- Cella Space Ltd
- Century Extrusions Ltd
- Centrum Capital Ltd
- Concord Enviro Systems Ltd
- Chandra Prabhu International Ltd
- Cholamandalam Financial Holdings Ltd
- Coastal Roadways Ltd
- Cochin Minerals & Rutiles Ltd-$
- Computer Point Ltd
- Commercial Syn Bags Ltd
- Concord Drugs Ltd
- Concord Biotech Ltd
- Continental Chemicals Ltd
- Captain Polyplast Ltd
- Creative Eye Ltd
- Crest Ventures Ltd
- Cupid Ltd
- Danube Industries Ltd
- DCM Financial Services Ltd
- DCW Ltd
- Dev Information Technology Ltd
- Dhampur Sugar Mills Ltd
- Diamond Power Infrastructure Ltd
- DOMS Industries Ltd
- Ecoplast Ltd-$
- EL CID Investments Ltd
- Entero Healthcare Solutions Ltd
- Equitas Small Finance Bank Ltd
- ESAF Small Finance Bank Ltd
- Esha Media Research Ltd
- Excel Industries Ltd
- Fine Organic Industries Ltd
- Frontier Capital Ltd
- Fusion Finance Ltd
- Galaxy Bearings Ltd
- Gandhar Oil Refinery (India) Ltd
- Garware Technical Fibres Ltd
- Genus Power Infrastructures Ltd-$
- G. G. Dandekar Properties Ltd
- Gilada Finance & Investments Ltd
- Gloster Ltd
- Golden Carpets Ltd
- Grasim Industries Ltd
- Grovy India Ltd
- Garden Reach Shipbuilders & Engineers Ltd
- Garware Hi-Tech Films Ltd
- GTN Industries Ltd
- Gujarat Alkalies and Chemicals Ltd
- Gujarat Craft Industries Ltd
- Hariom Pipe Industries Ltd
- Harrisons Malayalam Ltd
- HB Portfolio Ltd
- HB Stockholdings Ltd
- Hindustan Composites Ltd
- Hindusthan National Glass & Industries Ltd-$
- Hi-Tech Pipes Ltd
- Hitech Corporation Ltd-$
- Hindustan Foods Ltd
- HP Adhesives Ltd
- HP Cotton Textile Mills Ltd
- IFCI Ltd
- Imagicaaworld Entertainment Ltd
- Incon Engineers Ltd
- IMP Powers Ltd
- Indokem Ltd
- Infibeam Avenues Ltd
- Inspirisys Solutions Ltd
- Integra Capital Ltd
- Jai Balaji Industries Ltd
- Jaykay Enterprises Ltd
- JK Tyre & Industries Ltd
- Jubilant Agri and Consumer Products Ltd
- Kedia Construction Company Ltd
- Kesar Petroproducts Ltd
- KIOCL Ltd
- KJMC Financial Services Ltd
- Kkalpana Plastick Ltd
- Kokuyo Camlin Ltd-$
- Kovai Medical Center & Hospital Ltd
- Kross Ltd
- Kuantum Papers Ltd
- Lakshmi Engineering And Warehousing Ltd
- Lambodhara Textile Ltd
- Lemon Tree Hotels Ltd
- Loyal Equipments Ltd
- Landmark Property Development Company Ltd
- Mahamaya Steel Industries Ltd
- Maruti Infrastructure Ltd
- Majestic Auto Ltd
- Makers Laboratories Ltd
- Malu Paper Mills Ltd
- Mamata Machinery Ltd
- Manaksia Aluminium Company Ltd
- Manaksia Aluminium Company Ltd
- Mangalam Industrial Finance Ltd
- Mangalam Cement Ltd
- Mangalam Organics Ltd
- Manugraph India Ltd-$
- Max Estates Ltd
- Medico Remedies Ltd
- Meenakshi Steel Industries Ltd
- Megasoft Ltd
- Milestone Global Ltd
- Mishtann Foods Ltd
- Morgan Ventures Ltd
- Mukand Ltd
- Multibase India Ltd
- Info Edge (India) Ltd
- NCL Industries Ltd-$
- Neeraj Paper Marketing Ltd
- Neo Infracon Ltd
- NIIT Ltd
- Nikhil Adhesives Ltd
- Niyogin Fintech Ltd
- NK Industries Ltd
- Norben Tea & Exports Ltd
- Network People Services Technologies Ltd
- Oriental Aromatics Ltd
- Oriental Rail Infrastructure Ltd
- Pakka Ltd
- Palred Technologies Ltd
- Apeejay Surrendra Park Hotels Ltd
- Pavna Industries Ltd
- Pet Plastics Ltd
- PG Electroplast Ltd
- Photon Capital Advisors Ltd
- Pilani Investment and Industries Corporation Ltd
- Pix Transmissions Ltd
- Polylink Polymers India Ltd
- Poly Medicure Ltd
- Power Mech Projects Ltd
- PPAP Automotive Ltd
- Prithvi Exchange (India) Ltd
- PTC Industries Ltd
- Puretrop Fruits Ltd
- Puravankara Ltd
- Ramco Systems Ltd
- Ramky Infrastructure Ltd
- Ramsons Projects Ltd
- Rasi Electrodes Ltd
- Rhi Magnesita India Ltd
- Rishi Laser Ltd
- RDB Real Estate Constructions Ltd
- Ruchi Infrastructure Ltd
- Rudra Global Infra Products Ltd
- Revathi Equipment India Ltd
- Sahyadri Industries Ltd
- Saksoft Ltd
- Salzer Electronics Ltd-$
- Sandur Manganese & Iron Ores Ltd
- Sangam Finserv Ltd
- Sanrhea Technical Textiles Ltd
- Satin Creditcare Network Ltd
- State Bank of India
- Scan Steels Ltd
- S Chand and Company Ltd
- Shipping Corporation of India Ltd
- Sunshine Capital Ltd
- Sequent Scientific Ltd
- Synergy Green Industries Ltd
- STL Global Ltd
- SGL Resources Ltd
- Shah Metacorp Ltd
- Sharda Motor Industries Ltd
- Sharika Enterprises Ltd
- Sharma East India Hospitals & Medical Research Ltd
- Sharp India Ltd
- Shiva Global Agro Industries Ltd
- S H Kelkar and Company Ltd
- Shreyas Intermediates Ltd
- Shyam Century Ferrous Ltd
- Shyamkamal Investments Ltd
- Sical Logistics Ltd
- Siemens Ltd
- Sinclairs Hotels Ltd
- Singer India Ltd
- Shri Krishna Prasadam Ltd
- Shukra Bullions Ltd
- Stallion India Fluorochemicals Ltd
- Star Cement Ltd
- Sugal & Damani Share Brokers Ltd
- Sumuka Agro Industries Ltd
- Suraksha Diagnostic Ltd
- Swagtam Trading & Services Ltd
- Syncom Formulations India Ltd
- Synthiko Foils Ltd
- Taneja Aerospace & Aviation Ltd
- Tata Motors Ltd
- Typhoon Financial Services Ltd
- TGV Sraac Ltd
- Tiaan Consumer Ltd
- TPL Plastech Ltd
- Thirani Projects Ltd
- Trustwave Securities Ltd
- TVS Supply Chain Solutions Ltd
- Uniparts India Ltd
- Universal Cables Ltd
- Valiant Laboratories Ltd
- Venkys (India) Ltd
- Viceroy Hotels Ltd
- Vindhya Telelinks Ltd
- Vishal Fabrics Ltd
- Vivid Global Industries Ltd
- Voltaire Leasing & Finance Ltd
- Voltas Ltd
- V R Films & Studios Ltd
- West Leisure Resorts Ltd
- WH Brady & Company Ltd
- Winsome Textile Industries Ltd
- Wires & Fabriks SA Ltd
- Western Ministil Ltd
- Wockhardt Ltd
- Xchanging Solutions Ltd
- Yatra Online Ltd
- Yunik Managing Advisors Ltd
- Zenlabs Ethica Ltd
You’ve reached your limit of {{free_limit}} free articles this month.
Subscribe now for unlimited access.
Already subscribed? Log inSubscribe to read the full story →
Smart Quarterly
₹900
3 Months
₹300/Month
Smart Essential
₹2,700
1 Year
₹225/Month
Super Saver
₹3,900
2 Years
₹162/Month
Renews automatically, cancel anytime
Here’s what’s included in our digital subscription plans
Access to Exclusive Premium Stories
Over 30 subscriber-only stories daily, handpicked by our editors
Complimentary Access to The New York Times
News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter & The Athletic
Business Standard Epaper
Digital replica of our daily newspaper — with options to read, save, and share
Curated Newsletters
Insights on markets, finance, politics, tech, and more delivered to your inbox
Market Analysis & Investment Insights
In-depth market analysis & insights with access to The Smart Investor
Archives
Repository of articles and publications dating back to 1997
Ad-free Reading
Uninterrupted reading experience with no advertisements
Seamless Access Across All Devices
Access Business Standard across devices — mobile, tablet, or PC, via web or app