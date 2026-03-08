IND vs NZ final: Highest successful chase in Ahmedabad in T20 history?
From international encounters to high-scoring T20 matches, the ground has become synonymous with memorable chases.
Shashwat Nishant New Delhi
|Highest successful run chases in T20Is in Ahmedabad
|Team
|Score
|Overs
|Target
|Inns
|Opposition
|Ground
|Date
|South Africa
|177/1
|16.1
|177
|2
|v West Indies
|Ahmedabad
|26/02/26
|South Africa
|178/3
|17.1
|176
|2
|v New Zealand
|Ahmedabad
|14/02/26
|India
|166/3
|17.5
|165
|2
|v England
|Ahmedabad
|14/03/21
|England
|158/2
|18.2
|157
|2
|v India
|Ahmedabad
|16/03/21
|England
|130/2
|15.3
|125
|2
|v India
|Ahmedabad
|12/03/21
|Highest successfull run chase in T20 cricket (overall)
|Rank
|Team
|Target Chased
|Opposition
|Date
|1
|Kolkata Knight Riders
|205
|v GT
|09/04/23
|2
|Royal Challengers Bengaluru
|201
|v GT
|28/04/24
|3
|Punjab Kings
|200
|v GT
|04/04/24
|4
|Gujarat Titans
|179
|v CSK
|31/03/23
|5
|South Africa
|177
|v WI
|26/02/26
|6
|Rajasthan Royals
|165
|v M
|14/04/15
|7
|South Africa
|176
|v New Zealand
|14/02/26
|8
|Rajasthan Royals
|173
|v RCB
|22/05/24
|9
|Chennai Super Kings
|171
|v GT
|28/05/23
|10
|Delhi Capitals
|167
|v PBKS
|02/05/21
First Published: Mar 08 2026 | 7:38 PM IST