Here's how Jio users can live stream IPL 2026 for free on JioHotstar
For fans using the Jio SIM network, the company has some good news, as it is offering recharge plans with a free JioHotstar subscription. Check how to watch IPL 2026 live streaming for free here
BS Web Team New Delhi
The Indian Premier League (IPL) is back, with the 2026 season starting today at the M Chinnaswamy Stadium in Bengaluru. The defending champions Royal Challengers Bengaluru (RCB) will be taking on Sunrisers Hyderabad in the opening fixture.
All the matches of IPL 2026 will kick off at 3:30 PM IST for afternoon games and at 7:30 pm IST for eveing games, and the live streaming of all the games will be available on the app and website of JioHotstar. But many fans now face the dilemma of whether they should buy a full subscription to a JioHotstar plan or if they have any alternative.
For fans using the Jio SIM network, the company has some good news, as it is offering recharge plans with a free JioHotstar subscription. So, if you are one of those Jio users who do not wish to buy a separate JioHotstar plan but still want to enjoy the mega tournament, here’s how you can do it for almost free. Jio recharge plans that come with JioHotstar subscription
Jio has consistently sweetened its offerings by bundling OTT benefits with its mobile plans, with JioHotstar emerging as one of the biggest attractions for users. Following the integration of Jio and Hotstar services, the telecom giant has expanded its portfolio of plans that include complimentary access to the popular streaming platform.
Now, a wide range of Jio plans, including data add-ons as well as monthly, quarterly and annual packs, come bundled with a free JioHotstar subscription. This move allows users to enjoy premium entertainment without needing to purchase a separate OTT plan.
Here’s a detailed look at the various Jio plans that offer JioHotstar access as part of their benefits.
Jio prepaid plans with free JioHotstar access Plan Price Data Benefits Voice/SMS Add-on Plan Rs 100 5GB (one-time) Not included Data add-on Rs 195 15GB (one-time) Not included Monthly Rs 349 2GB/day (4G), unlimited 5G Unlimited calls, 100 SMS/day Monthly Rs 399 2GB/day (4G), unlimited 5G Unlimited calls, 100 SMS/day Monthly Rs 449 2GB/day (4G), unlimited 5G Unlimited calls, 100 SMS/day Unlimited 5G (36 days) Rs 450 2GB/day (4G), unlimited 5G Unlimited calls, 100 SMS/day Monthly Rs 500 2GB/day (4G), unlimited 5G Unlimited calls, 100 SMS/day Bi-monthly Rs 629 2GB/day (4G), unlimited 5G Unlimited calls, 100 SMS/day Qaurterly Rs 859 2GB/day (4G), unlimited 5G Unlimited calls, 100 SMS/day Quarterly Rs 899 2GB/day (4G), unlimited 5G +20 GB Unlimited calls, 100 SMS/day Unlimited 5G (98 days) Rs 999 2GB/day (4G), unlimited 5G Unlimited calls, 100 SMS/day Umlimited 5G (200 days) Rs 2025 2.5 GB/day (4G), unlimited 5G Unlimited calls, 100 SMS/day Umlimited 5G (365 days) Rs 3999 2.5 GB/day (4G), unlimited 5G Unlimited calls, 100 SMS/day IPL 2026: Full schedule
Match No Date Day Team 1 Team 2 Venue City Time (IST) 1 Mar 28 2026 Sat RCB SRH M Chinnaswamy Stadium Bengaluru 7:30 PM 2 Mar 29 2026 Sun MI KKR Wankhede Stadium Mumbai 7:30 PM 3 Mar 30 2026 Mon RR CSK Barsapara Stadium Guwahati 7:30 PM 4 Mar 31 2026 Tue PBKS GT Mullanpur Stadium New Chandigarh 7:30 PM 5 Apr 1 2026 Wed LSG DC Ekana Stadium Lucknow 7:30 PM 6 Apr 2 2026 Thu KKR SRH Eden Gardens Kolkata 7:30 PM 7 Apr 3 2026 Fri CSK PBKS Chepauk Chennai 7:30 PM 8 Apr 4 2026 Sat DC MI Arun Jaitley Stadium Delhi 3:30 PM 9 Apr 4 2026 Sat GT RR Narendra Modi Stadium Ahmedabad 7:30 PM 10 Apr 5 2026 Sun SRH LSG Hyderabad Stadium Hyderabad 3:30 PM 11 Apr 5 2026 Sun RCB CSK M Chinnaswamy Stadium Bengaluru 7:30 PM 12 Apr 6 2026 Mon KKR PBKS Eden Gardens Kolkata 7:30 PM 13 Apr 7 2026 Tue RR MI Barsapara Stadium Guwahati 7:30 PM 14 Apr 8 2026 Wed DC GT Arun Jaitley Stadium Delhi 7:30 PM 15 Apr 9 2026 Thu KKR LSG Eden Gardens Kolkata 7:30 PM 16 Apr 10 2026 Fri RR RCB Barsapara Stadium Guwahati 7:30 PM 17 Apr 11 2026 Sat PBKS SRH Mullanpur New Chandigarh 3:30 PM 18 Apr 11 2026 Sat CSK DC Chepauk Chennai 7:30 PM 19 Apr 12 2026 Sun LSG GT Ekana Stadium Lucknow 3:30 PM 20 Apr 12 2026 Sun MI RCB Wankhede Stadium Mumbai 7:30 PM 21 Apr 13 2026 Mon SRH RR Hyderabad Hyderabad 7:30 PM 22 Apr 14 2026 Tue CSK KKR Chepauk Chennai 7:30 PM 23 Apr 15 2026 Wed RCB LSG Bengaluru Bengaluru 7:30 PM 24 Apr 16 2026 Thu MI PBKS Mumbai Mumbai 7:30 PM 25 Apr 17 2026 Fri GT KKR Ahmedabad Ahmedabad 7:30 PM 26 Apr 18 2026 Sat RCB DC Bengaluru Bengaluru 3:30 PM 27 Apr 18 2026 Sat SRH CSK Hyderabad Hyderabad 7:30 PM 28 Apr 19 2026 Sun KKR RR Kolkata Kolkata 3:30 PM 29 Apr 19 2026 Sun PBKS LSG Mullanpur New Chandigarh 7:30 PM 30 Apr 20 2026 Mon GT MI Ahmedabad Ahmedabad 7:30 PM 31 Apr 21 2026 Tue SRH DC Hyderabad Hyderabad 7:30 PM 32 Apr 22 2026 Wed LSG RR Lucknow Lucknow 7:30 PM 33 Apr 23 2026 Thu MI CSK Mumbai Mumbai 7:30 PM 34 Apr 24 2026 Fri RCB GT Bengaluru Bengaluru 7:30 PM 35 Apr 25 2026 Sat DC PBKS Delhi Delhi 3:30 PM 36 Apr 25 2026 Sat RR SRH Jaipur Jaipur 7:30 PM 37 Apr 26 2026 Sun GT CSK Ahmedabad Ahmedabad 3:30 PM 38 Apr 26 2026 Sun LSG KKR Lucknow Lucknow 7:30 PM 39 Apr 27 2026 Mon DC RCB Delhi Delhi 7:30 PM 40 Apr 28 2026 Tue PBKS RR Mullanpur New Chandigarh 7:30 PM 41 Apr 29 2026 Wed MI SRH Mumbai Mumbai 7:30 PM 42 Apr 30 2026 Thu GT RCB Ahmedabad Ahmedabad 7:30 PM 43 May 1 2026 Fri RR DC Jaipur Jaipur 7:30 PM 44 May 2 2026 Sat CSK MI Chennai Chennai 7:30 PM 45 May 3 2026 Sun SRH KKR Hyderabad Hyderabad 3:30 PM 46 May 3 2026 Sun GT PBKS Ahmedabad Ahmedabad 7:30 PM 47 May 4 2026 Mon MI LSG Mumbai Mumbai 7:30 PM 48 May 5 2026 Tue DC CSK Delhi Delhi 7:30 PM 49 May 6 2026 Wed SRH PBKS Hyderabad Hyderabad 7:30 PM 50 May 7 2026 Thu LSG RCB Lucknow Lucknow 7:30 PM 51 May 8 2026 Fri DC KKR Delhi Delhi 7:30 PM 52 May 9 2026 Sat RR GT Jaipur Jaipur 7:30 PM 53 May 10 2026 Sun CSK LSG Chennai Chennai 3:30 PM 54 May 10 2026 Sun RCB MI Raipur Raipur 7:30 PM 55 May 11 2026 Mon PBKS DC Dharamsala Dharamsala 7:30 PM 56 May 12 2026 Tue GT SRH Ahmedabad Ahmedabad 7:30 PM 57 May 13 2026 Wed RCB KKR Raipur Raipur 7:30 PM 58 May 14 2026 Thu PBKS MI Dharamsala Dharamsala 7:30 PM 59 May 15 2026 Fri LSG CSK Lucknow Lucknow 7:30 PM 60 May 16 2026 Sat KKR GT Kolkata Kolkata 7:30 PM 61 May 17 2026 Sun PBKS RCB Dharamsala Dharamsala 3:30 PM 62 May 17 2026 Sun DC RR Delhi Delhi 7:30 PM 63 May 18 2026 Mon CSK SRH Chennai Chennai 7:30 PM 64 May 19 2026 Tue RR LSG Jaipur Jaipur 7:30 PM 65 May 20 2026 Wed KKR MI Kolkata Kolkata 7:30 PM 66 May 21 2026 Thu CSK GT Chennai Chennai 7:30 PM 67 May 22 2026 Fri SRH RCB Hyderabad Hyderabad 7:30 PM 68 May 23 2026 Sat LSG PBKS Lucknow Lucknow 7:30 PM 69 May 24 2026 Sun MI RR Mumbai Mumbai 3:30 PM 70 May 24 2026 Sun KKR DC Kolkata Kolkata 7:30 PM
