IPL 2026 Auction LIVE UPDATES: Cameron Green becomes most expensive overseas player at Rs 25.20 cr

Home
Latest
E-paper
Companies
Industry
Economy
Blueprint
Finance
Markets
Budget
India News
Politics
External Affairs Defence Security
World News
Opinion
Technology
Immigration
Specials
Partner Content
Sports
Cricket
Lifestyle
Entertainment
Social Viral
Health
BS Decoded
Books
Education
Newsletters
Web Stories
BS at 50
Multimedia
Sudoku
Crossword
BS Apps
Management
Indulgence
Premium
Explore Business Standard
IPL auction LIVE UPDATES: Cameron Green has been sold to KKR as he becomes the most expensive overseas player in IPL 2026 Auction history.
2:58 PM
2:57 PM
2:56 PM
2:55 PM
2:53 PM
2:50 PM
2:49 PM
2:47 PM
2:45 PM
2:44 PM
2:43 PM
2:42 PM
2:40 PM
2:39 PM
2:30 PM
2:21 PM
|Player Name
|Sold Price
|Team
|Country
|Role
|Rishabh Pant
|₹27.00 Cr
|LSG
|India
|Batter
|Shreyas Iyer
|₹26.75 Cr
|PBKS
|India
|Batter
|Heinrich Klaasen
|₹23.00 Cr
|SRH
|South Africa
|Wicket Keeper
|Nicholas Pooran
|₹21.00 Cr
|LSG
|West Indies
|Wicket Keeper
|Virat Kohli
|₹21.00 Cr
|RCB
|India
|Batsman
|Ravindra Jadeja
|₹18.00 Cr
|RR
|India
|All Rounder
|Ruturaj Gaikwad
|₹18.00 Cr
|CSK
|India
|Batsman
|Jasprit Bumrah
|₹18.00 Cr
|MI
|India
|Bowler
|Sanju Samson
|₹18.00 Cr
|CSK
|India
|Wicket Keeper
|Rashid Khan
|₹18.00 Cr
|GT
|Afghanistan
|Bowler
|Yashasvi Jaiswal
|₹18.00 Cr
|RR
|India
|All Rounder
|Pat Cummins
|₹18.00 Cr
|SRH
|Australia
|All Rounder
|Arshdeep Singh
|₹18.00 Cr
|PBKS
|India
|Bowler
|Yuzvendra Chahal
|₹18.00 Cr
|PBKS
|India
|Bowler
|Axar Patel
|₹16.50 Cr
|DC
|India
|All Rounder
|Shubman Gill
|₹16.50 Cr
|GT
|India
|Batsman
|Surya Kumar Yadav
|₹16.35 Cr
|MI
|India
|Batsman
|Hardik Pandya
|₹16.35 Cr
|MI
|India
|All Rounder
|Rohit Sharma
|₹16.30 Cr
|MI
|India
|Batsman
|Jos Buttler
|₹15.75 Cr
|GT
|England
|Wicket Keeper
2:00 PM
|Rank
|Player Name
|Team
|Auction Year
|Amount (INR)
|1
|Mitchell Starc
|Kolkata Knight Riders
|2024
|Rs 24.75 Crore
|2
|Pat Cummins (2024)
|Sunrisers Hyderabad
|2024
|Rs 20.50 Crore
|3
|Sam Curran
|Punjab Kings
|2023
|Rs 18.50 Crore
|4
|Cameron Green
|Mumbai Indians
|2023
|Rs 17.50 Crore
|5
|Chris Morris
|Rajasthan Royals
|2021
|Rs 16.25 Crore
|6
|Ben Stokes
|Chennai Super Kings
|2023
|Rs 16.25 Crore
|7
|Yuvraj Singh
|Delhi Capitals
|2015
|Rs 16 Crore
|8
|Nicholas Pooran
|Lucknow Super Giants
|2023
|Rs 16 Crore
|9
|Pat Cummins (2020)
|Kolkata Knight Riders
|2020
|Rs 15.50 Crore
|10
|Kyle Jamieson
|Royal Challengers Bangalore
|2021
|Rs 15 Crore
1:50 PM
1:40 PM
|Team
|Players Released
|Chennai Super Kings (CSK)
|Ravindra Jadeja, Andre Siddharth, Deepak Hooda, Devon Conway, Rachin Ravindra, Matheesha Pathirana, Sam Curran, Kamlesh Nagarkoti, Rahul Tripathi, Shaikh Rasheed, Vansh Bedi, Vijay Shankar
|Delhi Capitals (DC)
|Donovan Ferreira, Darshan Nalkande, Faf du Plessis, Jake Fraser-McGurk, Manvanth Kumar, Mohit Sharma, Sediqullah Atal
|Gujarat Titans (GT)
|Sherfane Rutherford, Dasun Shanaka, Gerald Coetzee, Karim Janat, Kulwant Khejroliya, Mahipal Lomror
|Kolkata Knight Riders (KKR)
|Andre Russell, Anrich Nortje, Chetan Sakariya, Luvnith Sisodia, Moeen Ali, Quinton de Kock, Rahmanullah Gurbaz, Spencer Johnson, Venkatesh Iyer
|Lucknow Super Giants (LSG)
|Aryan Juyal, David Miller, Yuvraj Chaudhary, Ravi Bishnoi, Rajvardhan Hangargekar, Shardul Thakur, Akash Deep, Shamar Joseph
|Mumbai Indians (MI)
|Arjun Tendulkar, Bevon Jacobs, Karn Sharma, Lizaad Williams, Mujeeb Ur Rahman, Reece Topley, Krishnan Shrijith, Satyanarayana Raju, Vignesh Puthur
|Punjab Kings (PBKS)
|Glenn Maxwell, Josh Inglis, Aaron Hardie, Kyle Jamieson, Kuldeep Sen, Praveen Dubey
|Rajasthan Royals (RR)
|Sanju Samson, Nitish Rana, Akash Madhwal, Ashok Sharma, Fazalhaq Farooqi, Kumar Kartikeya, Kunal Singh Rathore, Maheesh Theekshana, Wanindu Hasaranga
|Royal Challengers Bengaluru (RCB)
|Liam Livingstone, Lungi Ngidi, Mayank Agarwal, Manoj Bhandage, Swastik Chikara, Mohit Rathee
|Sunrisers Hyderabad (SRH)
|Mohammed Shami, Atharva Taide, Sachin Baby, Abhinav Manohar, Wiaan Mulder, Adam Zampa, Simarjeet Singh, Rahul Chahar
1:31 PM
|Team
|Players Retained
| Chennai Super Kings (CSK)
|MS Dhoni, Ruturaj Gaikwad, Sanju Samson, Ayush Mhatre, Dewald Brewis, Shivam Dube, Urvil Patel, Noor Ahmad, Nathan Ellis, Shreyas Gopal, Khaleel Ahmed, Ramakrishna Ghosh, Mukesh Choudhary, Jamie Overton, Gurjapneet Singh, Anshul Kamboj
| Delhi Capitals (DC)
|Nitish Rana, Abhishek Porel, Ajay Mandal, Ashutosh Sharma, Axar Patel, Dushmantha Chameera, Karun Nair, KL Rahul, Kuldeep Yadav, Madhav Tiwari, Mitchell Starc, Sameer Rizvi, T Natarajan, Tripurana Vijay, Tristan Stubbs, Vipraj Nigam, Mukesh Kumar
| Gujarat Titans (GT)
|Anuj Rawat, Glenn Phillips, Gurnoor Brar, Ishant Sharma, Jayant Yadav, Jos Buttler, Kagiso Rabada, Kumar Kushagra, Manav Suthar, Mohammed Siraj, Arshad Khan, Nishant Sindhu, Prasidh Krishna, R Sai Kishore, Rahul Tewatia, Rashid Khan, B Sai Sudharsan, M Shahrukh Khan, Shubman Gill, Washington Sundar
| Kolkata Knight Riders (KKR)
|Ajinkya Rahane, Angkrish Raghuvanshi, Anukul Roy, Harshit Rana, Manish Pandey, Ramandeep Singh, Rinku Singh, Rovman Powell, Sunil Narine, Umran Malik, Vaibhav Arora, Varun Chakravarthy
| Lucknow Super Giants (LSG)
|Abdul Samad, Aiden Markram, Akash Singh, Arshin Kulkarni, Avesh Khan, Ayush Badoni, Digvesh Rathi, Himmat Singh, Manimaran Siddharth, Matthew Breetzke, Mayank Yadav, Mohammed Shami, Mitchell Marsh, Mohsin Khan, Nicholas Pooran, Prince Yadav, Rishabh Pant, Shahbaz Ahmed
| Mumbai Indians (MI)
|Shardul Thakur, Sherfane Rutherford, Mayank Markande, AM Ghazanfar, Ashwani Kumar, Corbin Bosch, Deepak Chahar, Hardik Pandya, Jasprit Bumrah, Mitchell Santner, Naman Dhir, Raghu Sharma, Raj Bawa, Robin Minz, Rohit Sharma, Ryan Rickelton, Suryakumar Yadav, Tilak Varma, Trent Boult, Will Jacks
| Punjab Kings (PBKS)
|Arshdeep Singh, Azmatullah Omarzai, Harnoor Pannu, Harpreet Brar, Lockie Ferguson, Marco Jansen, Marcus Stoinis, Mitch Owen, Musheer Khan, Nehal Wadhera, Prabhsimran Singh, Priyansh Arya, Pyla Avinash, Shashank Singh, Shreyas Iyer, Suryansh Shedge, Vishnu Vinod, Vyshak Vijaykumar, Xavier Bartlett, Yash Thakur, Yuzvendra Chahal
| Rajasthan Royals (RR)
|Donovan Ferreira, Ravindra Jadeja, Sam Curran, Dhruv Jurel, Jofra Archer, Kwena Maphaka, Lhuan-Dre Pretorius, Nandre Burger, Riyan Parag, Sandeep Sharma, Shimron Hetmyer, Shubham Dubey, Tushar Deshpande, Vaibhav Suryavanshi, Yashasvi Jaiswal, Yudhvir Singh
| Royal Challengers Bengaluru (RCB)
|Virat Kohli, Phil Salt, Devdutt Padikkal, Rajat Patidar, Tim David, Krunal Pandya, Romario Shepherd, Jitesh Sharma, Bhuvneshwar Kumar, Yash Dayal, Josh Hazlewood, Suyash Sharma, Abhinandan Singh, Jacob Bethell, Nuwan Thushara, Rasikh Dar, Swapnil Singh
| Sunrisers Hyderabad (SRH)
|Abhishek Sharma, Aniket Verma, Brydon Carse, Eshan Malinga, Harsh Dubey, Harshal Patel, Heinrich Klaasen, Ishan Kishan, Jaydev Unadkat, Kamindu Mendis, Nitish Kumar Reddy, Pat Cummins, R Smaran, Travis Head, Zeeshan Ansari
1:21 PM
|Team
|Vacant Slots
|Overseas Slots
|Chennai Super Kings (CSK)
|9
|4
|Delhi Capitals (DC)
|8
|5
|Gujarat Titans (GT)
|5
|4
|Kolkata Knight Riders (KKR)
|13
|6
|Lucknow Super Giants (LSG)
|6
|4
|Mumbai Indians (MI)
|5
|1
|Punjab Kings (PBKS)
|4
|2
|Rajasthan Royals (RR)
|9
|1
|Royal Challengers Bengaluru (RCB)
|8
|2
|Sunrisers Hyderabad (SRH)
|10
|2
1:10 PM
|Team
|Remaining Purse (₹ crore)
|Chennai Super Kings (CSK)
|43.4
|Delhi Capitals (DC)
|21.8
|Gujarat Titans (GT)
|12.9
|Kolkata Knight Riders (KKR)
|64.3
|Lucknow Super Giants (LSG)
|22.95
|Mumbai Indians (MI)
|2.75
|Punjab Kings (PBKS)
|11.5
|Rajasthan Royals (RR)
|16.05
|Royal Challengers Bengaluru (RCB)
|16.4
|Sunrisers Hyderabad (SRH)
|25.5
1:00 PM
Topics :Cricket NewsIndian Premier LeagueIPL auctionChennai Super KingsMumbai IndiansKolkata Knight RidersGujarat TitansRajasthan RoyalsRoyal Challengers BangalorePunjab KingsDelhi CapitalsLucknow Super GiantsSunrisers Hyderabad
First Published: Dec 16 2025 | 1:00 PM IST