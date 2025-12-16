Home / Cricket / IPL / News / IPL 2026 Auction LIVE UPDATES: Cameron Green becomes most expensive overseas player at Rs 25.20 cr
IPL 2026 Auction LIVE UPDATES: Cameron Green becomes most expensive overseas player at Rs 25.20 cr

IPL auction LIVE UPDATES: Cameron Green has been sold to KKR as he becomes the most expensive overseas player in IPL 2026 Auction history.

Aditya Kaushik New Delhi
2 min read Last Updated : Dec 16 2025 | 2:58 PM IST
2:58 PM

IPL 2026 Auction LIVE UPDATES: Sarfaraz Khan unsold

Indian batter Sarfaraz Khan remains unsold in first round.

2:57 PM

IPL 2026 Auction LIVE UPDATES: Green joins KKR

The Aussie all-rounder Cameron Green joins KKR for Rs 25.20 crore.

2:56 PM

IPL 2026 Auction LIVE UPDATES: Green becomes most expensive overseas player

Cameron Green's bid in IPL 2026 auction has reached 25 crore mark making him the most expenive overseas player in IPL history going past Starc's record of Rs 24.75 crore in IPL 2024.

2:55 PM

IPL 2026 Auction LIVE UPDATES: The expected bidding war

Before the start of auction KKR and CSK was expected to go big behind Green with their big purse and just as everyone thought the battle is on between the two teams. 

2:53 PM

IPL 2026 Auction LIVE UPDATES: Green crosses Rs 20-crore mark

The bidding war for Green between CSK and KKR is still ongoing, with the bid surpassing the Rs 20-crore mark. 

2:50 PM

IPL 2026 Auction LIVE UPDATES: CSK enters the fray

CSK has entered the bidding war for Green with KKR after RR stopped at Rs 13.40 crore. Cuurent bid Rs 16 crore with KKR.

2:49 PM

IPL 2026 Auction LIVE UPDATES: Bidding war between KKR and RR

Cameron Green's bidding price surges past from Rs 2 crore to Rs 13.80 crore.

2:47 PM

IPL 2026 Auction LIVE UPDATES: Green crosses 10 cr mark

As expected, Cameron Green has sparked a huge bidding war as he crosses the 10 crore mark. Bidding war still between KKR and RR.

2:45 PM

IPL 2026 Auction LIVE UPDATES: Green up for grabs

Aussie all-rounder Cameron Green is now up for grabs. Bidding war underway between KKR and RR.

2:44 PM

IPL 2026 Auction LIVE UPDATES: Conway unsold

NZ batter Devon Conway also remain usnold in first round.

2:43 PM

IPL 2026 Auction LIVE UPDATES: Prithvi Shaw goes unsold

Indian player Prithvi Shaw goes unsold for now. He can still find a buyer in accelarated round.

2:42 PM

IPL 2026 Auction LIVE UPDATES: David Miller joins Delhi

South African batter David Miller joins Delhi Capitals for Rs 2 crore.

2:40 PM

IPL 2026 Auction LIVE UPDATES: Jake Fraser up first

Aussie batter Jake Fraser is up first in the auction and he remains unsold.

2:39 PM

IPL 2026 Auction LIVE UPDATES: First set up for grabs

First set of players for IPL 2026 players auction including the likes of Cameron Green and Prithvi Shaw is now underway.

2:30 PM

IPL 2026 Auction LIVE UPDATES: Auction undwerway

The IPL 2026 player auction is now underway in Abu Dhabi. 
First Published: Dec 16 2025 | 1:00 PM IST

