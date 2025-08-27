Duleep Trophy 2025 preview: Squads, schedule and streaming details

- Iyer, overlooked for the Asia Cup, will have a point to prove.
- Sarfaraz, fresh from yet another national team snub, will be eyeing big runs.
- Jaiswal, who has been India’s rising star in Tests, was also omitted from the Asia Cup T20 squad but remains a vital cog in red-ball cricket.
|Duleep Trophy full schedule
|Stage
|Dates
|Fixture
|Quarterfinal 1
|August 28–31, 2025
|North Zone vs East Zone
|Quarterfinal 2
|August 28–31, 2025
|Central Zone vs NorthEast Zone
|Semifinal 1
|September 4–7, 2025
|South Zone vs Winner QF1
|Semifinal 2
|September 4–7, 2025
|West Zone vs Winner QF2
|Final
|September 11–15, 2025
|Winner SF1 vs Winner SF2
Squads South Zone: Tilak Varma, Mohammed Azharuddeen, Tanmay Agarwal, Devdutt Padikkal, Mohit Kale, Salman Nizar, Narayan Jagadeesan, Tripurana Vijay, R Sai Kishore, Tanay Thyagarajan, Vijaykumar Vyshak, Nidheesh MD, Ricky Bhui, Basil NP, Gurjapneet Singh, Snehal Kauthankar.
East Zone: Abhimanyu Easwaran, Sandeep Patnaik, Virat Singh, Denish Das, Sridam Paul, Sharandeep Singh, Kumar Kushagra, Riyan Parag, Utkarsh Singh, Manishi, Suraj Sindhu Jaiswal, Mukesh Kumar, Akash Deep, Mohammed Shami.
West Zone squad: Shardul Thakur, Yashasvi Jaiswal, Aarya Desai, Harvik Desai (wicket-keeper), Shreyas Iyer, Sarfaraz Khan, Ruturaj Gaikwad, Jaymeet Patel, Manan Hingrajia, Saurabh Nawale (wicket-keeper), Shams Mulani, Tanush Kotian, Dharmandrasinh Jadeja, Tushar Deshpande, Arzan Nagwaswala.
North Zone squad: Shubham Khajuria, Ankit Kumar, Ayush Badoni, Yash Dhull, Ankit Kalsi, Nishant Sandhu, Sahil Lotra, Mayank Dagar, Yudhvir Singh Charak, Arshdeep Singh, Harshit Rana, Anshul Kamboj, Auqib Nabi, Kanhaiya Wadhawan.
Central Zone squad: Dhruv Jurel, Rajat Patidar, Aryan Juyal, Danish Malewar, Sanjeet Desai, Kuldeep Yadav, Aditya Thakare, Deepak Chahar, Saransh Jain, Ayush Pandey, Shubham Sharma, Yash Rathod, Harsh Dubey, Manav Suthar, Khaleel Ahmed.
NorthEast Zone: Jonathan Rongsen, Akash Kumar Choudhary, Techi Doria, Yumnum Karnajit, Sedezhalie Rupero, Ashish Thapa, Hem Bahadur Chetri, Jehu Anderson, Arpit Subash Bhatewara, Pheroijam Jotin Singh, Palzor Tamang, Ankur Malik, Bishworjit Singh Konthoujam, Aryan Borah, Lamabam Ajay Singh.
You’ve reached your limit of {{free_limit}} free articles this month.
Subscribe now for unlimited access.
Already subscribed? Log inSubscribe to read the full story →
Smart Quarterly
₹900
3 Months
₹300/Month
Smart Essential
₹2,700
1 Year
₹225/Month
Super Saver
₹3,900
2 Years
₹162/Month
Renews automatically, cancel anytime
Here’s what’s included in our digital subscription plans
Access to Exclusive Premium Stories
Over 30 subscriber-only stories daily, handpicked by our editors
Complimentary Access to The New York Times
News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter & The Athletic
Business Standard Epaper
Digital replica of our daily newspaper — with options to read, save, and share
Curated Newsletters
Insights on markets, finance, politics, tech, and more delivered to your inbox
Market Analysis & Investment Insights
In-depth market analysis & insights with access to The Smart Investor
Archives
Repository of articles and publications dating back to 1997
Ad-free Reading
Uninterrupted reading experience with no advertisements
Seamless Access Across All Devices
Access Business Standard across devices — mobile, tablet, or PC, via web or app