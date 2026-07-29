National Education Policy falls short 6 yrs after landmark reform: Experts

Purani said autonomy should be measured by whether universities can build distinctive academic models.
"Universities often ask for greater autonomy from regulators. Equally important is academic autonomy within universities themselves. Faculty cannot innovate if governance merely replaces one form of compliance by another," he said, adding that true autonomy lies in enabling institutions to build distinctive models and foster experimentation, not just reducing regulations .
School education has witnessed a comparable trend. Ganesh Tiwari, Principal of Seth Anandram Jaipuria School, Kanpur, said competency-based learning and experiential education have entered mainstream discussions, but implementation varies due to differences in resources, teacher preparedness and leadership.