Bihar Assembly Elections 2025: Check phase-wise constituency list here

Out of 243 seats, 121 constituencies will go to the polls in the first phase, while the remaining 122 constituencies will vote in the second phase

voting
Candidates must submit their nominations by October 17 for the first phase and by October 20 for the second phase. (Photo: PTI)
Rahul Goreja New Delhi
4 min read Last Updated : Oct 06 2025 | 6:05 PM IST
The Election Commission of India on Monday announced that the Bihar Assembly elections will be held in two phases on November 6 and 11, with results scheduled for November 14. Candidates must submit their nominations by October 17 for the first phase and by October 20 for the second phase, while voters can update their details in the voter list before the respective nomination deadlines.
 
Out of 243 seats, 121 constituencies will go to the polls in the first phase, while the remaining 122 constituencies will vote in the second phase. Voters can check their constituency below. 
 
  Phase 1   Phase 2
AC No. AC Name AC No. AC Name
70 Alamnagar 1 Valmiki Nagar
71 Bihariganj 2 Ramnagar (SC)
72 Singheshwar (SC) 3 Narkatiaganj
73 Madhepura 4 Bagaha
74 Sonbarsha (SC) 5 Lauriya
75 Saharsa 6 Nautan
76 Simri Bakhtiarpur 7 Chanpatia
77 Mahishi 8 Bettiah
78 Kusheshwar Asthan (SC) 9 Sikta
79 Gaura Bauram 10 Raxaul
80 Benipur 11 Sugauli
81 Alinagar 12 Narkatia
82 Darbhanga Rural 13 Harsidhi (SC)
83 Darbhanga 14 Govindganj
84 Hayaghat 15 Kesaria
85 Bahadurpur 16 Kalyanpur
86 Keoti 17 Pipra
87 Jale 18 Madhuban
88 Gaighat 19 Motihari
89 Aurai 20 Chiraia
90 Minapur 21 Dhaka
91 Bochahan (SC) 22 Sheohar
92 Sakra (SC) 23 Riga
93 Kurhani 24 Bathnaha (SC)
94 Muzaffarpur 25 Parihar
95 Kanti 26 Sursand
96 Baruraj 27 Bajpatti
97 Paroo 28 Sitamarhi
98 Sahebganj 29 Runnisaidpur
99 Baikunthpur 30 Belsand
100 Barauli 31 Harlakhi
101 Gopalganj 32 Benipatti
102 Kuchaikote 33 Khajauli
103 Bhore (SC) 34 Babubarhi
104 Hathua 35 Bisfi
105 Siwan 36 Madhubani
106 Ziradei 37 Rajnagar (SC)
107 Darauli (SC) 38 Jhanjharpur
108 Raghunathpur 39 Phulparas
109 Daraunda 40 Laukaha
110 Barharia 41 Nirmali
111 Goriakothi 42 Pipra
112 Maharajganj 43 Supaul
113 Ekma 44 Triveniganj (SC)
114 Manjhi 45 Chhatapur
115 Baniapur 46 Narpatganj
116 Taraiya 47 Raniganj (SC)
117 Marhaura 48 Forbesganj
118 Chapra 49 Araria
119 Garkha (SC) 50 Jokihat
120 Amnour 51 Sikti
121 Parsa 52 Bahadurganj
122 Sonepur 53 Thakurganj
123 Hajipur 54 Kishanganj
124 Lalganj 55 Kochadhaman
125 Vaishali 56 Amour
126 Mahua 57 Baisi
127 Raja Pakar (SC) 58 Kasba
128 Raghopur 59 Banmankhi (SC)
129 Mahnar 60 Rupauli
130 Patepur (SC) 61 Dhamdaha
131 Kalyanpur (SC) 62 Purnia
132 Warisnagar 63 Katihar
133 Samastipur 64 Kadwa
134 Ujiarpur 65 Balrampur
135 Morwa 66 Pranpur
136 Sarairanjan 67 Manihari (ST)
137 Mohiuddinnagar 68 Barari
138 Bibhutipur 69 Korha (SC)
139 Rosera (SC) 152 Bihpur
140 Hasanpur 153 Gopalpur
141 Cheria-Bariarpur 154 Pirpainti (SC)
142 Bachhwara 155 Kahalgaon
143 Teghra 156 Bhagalpur
144 Matihani 157 Sultanganj
145 Sahebpur Kamal 158 Nathnagar
146 Begusarai 159 Amarpur
147 Bakhri (SC) 160 Dhoraiya (SC)
148 Alauli (SC) 161 Banka
149 Khagaria 162 Katoria (ST)
150 Beldaur 163 Belhar
151 Parbatta 203 Ramgarh
164 Tarapur 204 Mohania (SC)
165 Munger 205 Bhabua
166 Jamalpur 206 Chainpur
167 Suryagarha 207 Chenari (SC)
168 Lakhisarai 208 Sasaram
169 Sheikhpura 209 Kargahar
170 Barbigha 210 Dinara
171 Asthawan 211 Nokha
172 Biharsharif 212 Dehri
173 Rajgir (SC) 213 Karkat
174 Islampur 214 Arwal
175 Hilsa 215 Kurtha
176 Nalanda 216 Jehanabad
177 Harnaut 217 Ghosi
178 Mokama 218 Makhdumpur (SC)
179 Barh 219 Goh
180 Bakhtiarpur 220 Obra
181 Digha 221 Nabinagar
182 Bankipur 222

First Published: Oct 06 2025 | 6:04 PM IST

