SGB premature redemption dates from April-Sept 2026: Check details
RBI issues redemption calendar for 33 tranches of Sovereign Gold Bonds maturing between April 1 and Sept 30, 2026
Amit Kumar New Delhi
Associate Sponsors
Co-sponsor
RBI issues redemption calendar for 33 tranches of Sovereign Gold Bonds maturing between April 1 and Sept 30, 2026
|Sl. No.
|Tranche
|Issue Date
|Date of Premature Redemption
|Dates for submitting the request for premature redemption by the investors to the Receiving Offices/NSDL/CDSL/RBI Retail Direct (From – To)
|1
|2018-19 Series II
|23/10/2018
|23/04/2026
|23-Mar-26 – 13-Apr-26
|2
|2018-19 Series III
|13/11/2018
|13/05/2026
|10-Apr-26 – 4-May-26
|3
|2018-19 Series IV
|01/01/2019
|01/07/2026
|30-May-26 – 22-Jun-26
|4
|2018-19 Series V
|22/01/2019
|22/07/2026
|20-Jun-26 – 13-Jul-26
|5
|2018-19 Series VI
|12/02/2019
|12/08/2026
|10-Jul-26 – 3-Aug-26
|6
|2019-20 Series I
|11/06/2019
|11/06/2026
|11-May-26 – 1-Jun-26
|7
|2019-20 Series II
|16/07/2019
|16/07/2026
|15-Jun-26 – 6-Jul-26
|8
|2019-20 Series III
|14/08/2019
|14/08/2026
|14-Jul-26 – 4-Aug-26
|9
|2019-20 Series IV
|17/09/2019
|17/09/2026
|17-Aug-26 – 7-Sep-26
|10
|2019-20 Series V
|15/10/2019
|15/04/2026
|14-Mar-26 – 6-Apr-26
|11
|2019-20 Series VI
|30/10/2019
|30/04/2026
|30-Mar-26 – 20-Apr-26
|12
|2019-20 Series VII
|10/12/2019
|10/06/2026
|8-May-26 – 1-Jun-26
|13
|2019-20 Series VIII
|21/01/2020
|21/07/2026
|20-Jun-26 – 13-Jul-26
|14
|2019-20 Series IX
|11/02/2020
|11/08/2026
|10-Jul-26 – 1-Aug-26
|15
|2019-20 Series X
|11/03/2020
|11/09/2026
|11-Aug-26 – 1-Sep-26
|16
|2020-21 Series I
|28/04/2020
|28/04/2026
|28-Mar-26 – 18-Apr-26
|17
|2020-21 Series II
|19/05/2020
|19/05/2026
|18-Apr-26 – 11-May-26
|18
|2020-21 Series III
|16/06/2020
|16/06/2026
|16-May-26 – 6-Jun-26
|19
|2020-21 Series IV
|14/07/2020
|14/07/2026
|12-Jun-26 – 4-Jul-26
|20
|2020-21 Series V
|11/08/2020
|11/08/2026
|10-Jul-26 – 1-Aug-26
|21
|2020-21 Series VI
|08/09/2020
|08/09/2026
|7-Aug-26 – 29-Aug-26
|22
|2020-21 Series VII
|20/10/2020
|20/04/2026
|20-Mar-26 – 10-Apr-26
|23
|2020-21 Series VIII
|18/11/2020
|18/05/2026
|17-Apr-26 – 8-May-26
|24
|2020-21 Series IX
|05/01/2021
|04/07/2026
|4-Jun-26 – 24-Jun-26
|25
|2020-21 Series X
|19/01/2021
|18/07/2026
|18-Jun-26 – 8-Jul-26
|26
|2020-21 Series XI
|09/02/2021
|07/08/2026
|9-Jul-26 – 28-Jul-26
|27
|2020-21 Series XII
|09/03/2021
|09/09/2026
|7-Aug-26 – 31-Aug-26
|28
|2021-22 Series I
|25/05/2021
|25/05/2026
|24-Apr-26 – 15-May-26
|29
|2021-22 Series II
|01/06/2021
|01/06/2026
|30-Apr-26 – 22-May-26
|30
|2021-22 Series III
|08/06/2021
|08/06/2026
|8-May-26 – 29-May-26
|31
|2021-22 Series IV
|20/07/2021
|20/07/2026
|19-Jun-26 – 10-Jul-26
|32
|2021-22 Series V
|17/08/2021
|17/08/2026
|17-Jul-26 – 7-Aug-26
|33
|2021-22 Series VI
|07/09/2021
First Published: Feb 24 2026 | 12:03 PM IST