Home / India News / Parliament Winter Session LIVE: Govt monitoring airfares, acting on price hikes, says minister Naidu
Live New Update

Parliament Winter Session LIVE: Govt monitoring airfares, acting on price hikes, says minister Naidu

Parliament Winter Session LIVE Updates: Follow all the latest updates from Parliament as government and opposition debate key issues

BS Web Team
Rammohan Naidu Kinjarapu, Rammohan Naidu
Civil aviation minister Rammohan Naidu answered queries in Rajya Sabha | (Photo:PTI)

1 min read Last Updated : Dec 15 2025 | 1:50 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

1:50 PM

Winter Session LIVE: JD(S) MP HD Devegowda speaks on electoral reforms in Rajya Sabha

JD(S) MP and former Karnataka Chief Minister HD Devegowda said there were several lapses in the electoral process even during Jawaharlal Nehru’s tenure. Referring to the Bihar elections, he said the Opposition had raised issues over alleged mistakes by the Election Commission, following which the EC reviewed the votes and corrected the voter lists.

1:39 PM

TDP MP cycles to Parliament wearing mask to highlight air pollution concerns

1:31 PM

Parliament Winter Session LIVE: Kangana Ranaut seeks apology over slogans targeting PM Modi

BJP MP Kangana Ranaut condemned the slogans allegedly raised against Prime Minister Narendra Modi at a Congress rally on Sunday, questioning how calls for someone’s killing could be made at public events in a civilised country. She said that while political parties may have different ideologies, that does not make them enemies or justify wishing death upon anyone.  Calling the incident unacceptable, she said an apology must be issued, warning that such conduct by opposition leaders would set a poor example before the world.

1:15 PM

Parliament Winter Session LIVE updates: AIADMK MP speaks on electoral reforms

AIADMK MP M Thambidurai resumed his speech on electoral reforms, saying the party had faith in the actions taken by the Election Commission. When the Chair, CP Radhakrishnan, asked him not to raise state-specific issues, the member clarified that he was speaking on election-related matters. Election campaigning, he said, was an integral part of electoral reforms.

1:08 PM

Parliament Winter Session LIVE updates: Rajya Sabha resumes discussion on electoral reforms

Rajya Sabha has resumed its discussion on electoral reforms.

12:50 PM

Parliament Winter Session LIVE: Civil aviation minister answers queries about AirSewa web portal

12:41 PM

Parliament Winter Session LIVE: Civil aviation minister outlines steps against rising airfares

Union Civil Aviation Minister K. Rammohan Naidu addressed MPs’ queries regarding airfares and passenger rights, highlighting measures taken by the ministry.
 
He said the DGCA has released a comprehensive document detailing passenger rights in cases of flight delays, loss or damage to luggage, and that efforts are underway to raise public awareness through the AirSewa portal and app.
 
On concerns about rising fares during festivals such as Onam, Naidu explained that the airline sector is largely unregulated. Fares rise when demand exceeds supply, compounded by reduced seat capacity. He added that the ministry monitors seasonal trends, engages with stakeholders, and takes necessary action whenever prices surge to protect passengers.

12:32 PM

Parliament Winter Session LIVE: Manickam Tagore accuses BJP of diverting attention from key issues

12:29 PM

Parliament Winter Session LIVE: MSME minister Jitan Ram Manjhi replies to queries

12:21 PM

Parliament Winter Session LIVE: Union MSME Minister highlights Udhyam, Udhyam Assist portals for entrepreneurs

Union MSME Minister Jitan Ram Manjhi addressed queries on easing compliance for MSMEs and promoting enterprise development. Responding to BJP MP Dhairyasheel Patil on boosting growth in Maharashtra’s Konkan region, he highlighted the UDHYAM and UDHYAM Assist portals, designed to help individuals set up medium, small, and micro enterprises.
 
Manjhi said the schemes have assisted over 10 lakh people with grants and provided loans to more than one crore individuals, helping many rise above the poverty line. He added that such support for entrepreneurs reflects Prime Minister Modi’s focus on empowering neglected sections of society. The minister also mentioned the Vishwakarma scheme, aimed at supporting artisans and craftspeople.

12:10 PM

Parliament Winter Session LIVE: Chaos erupts in Lok Sabha as Opposition seeks Amit Shah's apology

11:57 AM

Parliament Winter Session LIVE: Congress denies using derogatory slogans against PM Modi

Congress MP KC Venugopal dismissed Union Minister JP Nadda’s demand for an apology over alleged derogatory remarks against PM Modi at a Delhi rally as “baseless drama.”
 
He said, “No Congress leader has used unacceptable language against any political rival. Claims about slogans at the rally are false.” Venugopal also pointed to recent language used by Amit Shah in Parliament, adding that leaders at any level of Congress would not engage in such behaviour.

11:35 AM

Parliament Winter Session LIVE: Nadda condemns Congress slogans threatening PM Modi, demands apology

Leader of the House JP Nadda on Tuesday condemned slogans at a Congress rally, including “Modi, teri kabr khudegi, aaj nahi toh kal khudegi” (Modi, your grave will be dug, if not today, then tomorrow), calling them deeply reprehensible.
 
He said such remarks reflect poorly on the party’s values and humanity, urging Congress and Sonia Gandhi to apologise to the nation. Nadda added that the Congress has lowered the standards of political discourse.
 
Opposition members protested, with one claiming that no such incident occurred in Parliament.

11:23 AM

Parliament Winter Session LIVE: Lok Sabha adjourned following uproar over 'threat' to PM

Lok Sabha witnessed fresh disorder on Monday as Question Hour began, with proceedings disrupted after Union Parliamentary Affairs Minister Kiren Rijiju demanded an apology from the Congress over what he described as inflammatory remarks by one of its MPs at a rally.
 
“In the presence of the Congress’ top leadership, their MP spoke about digging a grave for Prime Minister Modi,” Rijiju said.
 
Opposition members protested the allegation, following which the House was adjourned until 12 noon.

10:49 AM

Parliament Winter Session LIVE: Rijiju demands Congress apology over remarks against PM Modi

Union Parliamentary Affairs Minister Kiren Rijiju said the BJP and NDA have never resorted to personal abuse or threats, stressing that political opposition must remain within democratic limits. He criticised Congress leaders for allegedly making remarks about killing Prime Minister Narendra Modi, calling them deeply disturbing and unacceptable.
 
Rijiju said the Prime Minister is respected globally and such statements hurt the nation’s sentiments. He asserted that mere condemnation was insufficient and demanded that the Congress president and Leaders of Opposition in both Houses apologise from the floor of Parliament.
Connect with us on WhatsApp

Topics :Nirmala SitharamanParliament winter sessionParliamentLok SabhaRajya Sabha

First Published: Dec 15 2025 | 10:14 AM IST

Explore News