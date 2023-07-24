With 148 airports in place, over 12.3 mn people travelled via Udan flights

List of Operational Airports
|S. No.
|STATE / UT
|NAME OF AIRPORT
|1
|A&N ISLAND
|PORT BLAIR
|2
|ANDHRA PRADESH
|KADAPA
|3
|ANDHRA PRADESH
|KURNOOL
|4
|ANDHRA PRADESH
|RAJAHMUNDRY
|5
|ANDHRA PRADESH
|TIRUPATI
|6
|ANDHRA PRADESH
|VIJAYAWADA
|7
|ANDHRA PRADESH
|VISAKHAPATNAM
|8
|ARUNACHAL PRADESH
|DONYI POLO (ITANAGAR)
|9
|ARUNACHAL PRADESH
|PASSIGHAT (CE)
|10
|ARUNACHAL PRADESH
|TEZU
|11
|ARUNACHAL PRADESH
|ZERO
|12
|ASSAM
|DIBRUGARH
|13
|ASSAM
|GUWAHATI
|14
|ASSAM
|JORHAT
|15
|ASSAM
|LILABARI (NORTH LAKHIMPUR)
|16
|ASSAM
|RUPSI
|17
|ASSAM
|SILCHAR
|18
|ASSAM
|TEZPUR
|19
|BIHAR
|DARBHANGA
|20
|BIHAR
|GAYA
|21
|BIHAR
|PATNA
|22
|CHANDIGARH
|CHANDIGARH
|23
|CHHATTISGARH
|BILASPUR
|24
|CHHATTISGARH
|JAGDALPUR
|25
|CHHATTISGARH
|RAIPUR
|26
|DELHI
|DELHI (DIAL)
|27
|DELHI (UT)
|SAFDARJUNG
|28
|DIU
|DIU
|29
|GOA
|GOA
|30
|GOA
|NEW GOA (MOPA)
|31
|GUJARAT
|AHMEDABAD
|32
|GUJARAT
|BHAVNAGAR
|33
|GUJARAT
|BHUJ
|34
|GUJARAT
|JAMNAGAR
|35
|GUJARAT
|KANDLA
|36
|GUJARAT
|KESHOD (JUNAGARH)
|37
|GUJARAT
|MUNDRA
|38
|GUJARAT
|PORBANDAR
|39
|GUJARAT
|RAJKOT
|40
|GUJARAT
|SABARMATI RIVER FRONT (WA)
|41
|GUJARAT
|STATUE OF UNITY (WA)
|42
|GUJARAT
|SURAT
|43
|GUJARAT
|VADODARA
|44
|HARYANA
|HISAR
|45
|HIMACHAL PRADESH
|KANGRA (GAGGAL)
|46
|HIMACHAL PRADESH
|KULLU (BHUNTAR)
|47
|HIMACHAL PRADESH
|MANDI(H)
|48
|HIMACHAL PRADESH
|RAMPUR(H)
|49
|HIMACHAL PRADESH
|SHIMLA
|50
|JAMMU AND KASHMIR
|JAMMU
|51
|JAMMU AND KASHMIR
|SRINAGAR
|52
|JHARKHAND
|DEOGHAR
|53
|JHARKHAND
|JAMSHEDPUR
|54
|JHARKHAND
|RANCHI
|55
|KARNATAKA
|BANGLORE (HAL)
|56
|KARNATAKA
|BELAGAVI
|57
|KARNATAKA
|BENGALURU (BIAL)
|58
|KARNATAKA
|BIDAR
|59
|KARNATAKA
|HUBBALLI
|60
|KARNATAKA
|JINDAL VIJAYANAGAR
|61
|KARNATAKA
|KALABURAGI
|62
|KARNATAKA
|MANGLURU
|63
|KARNATAKA
|MYSURU
|64
|KARNATAKA
|SHIVAMOGGA
|65
|KERALA
|COCHIN(CIAL)
|66
|KERALA
|KANNUR (KIAL)
|67
|KERALA
|KOZHIKODE
|68
|KERALA
|THIRUVANANTHPURAM
|69
|LADHAKH
|LEH
|70
|LAKSHDWEEP ISLAND
|AGATTI
|71
|MADHYA PRADESH
|BHOPAL
|72
|MADHYA PRADESH
|GWALIOR (NR)
|73
|MADHYA PRADESH
|INDORE
|74
|MADHYA PRADESH
|JABALPUR
|75
|MADHYA PRADESH
|KHAJURAHO
|76
|MAHARASHTRA
|AKOLA
|77
|MAHARASHTRA
|AURANGABAD
|78
|MAHARASHTRA
|GONDIA
|79
|MAHARASHTRA
|JALGAON
|80
|MAHARASHTRA
|JUHU
|81
|MAHARASHTRA
|KOLHAPUR
|82
|MAHARASHTRA
|MUMBAI (MIAL)
|83
|MAHARASHTRA
|NAGPUR
|84
|MAHARASHTRA
|NANDED
|85
|MAHARASHTRA
|NASIK (HAL OZAR)
|86
|MAHARASHTRA
|PUNE
|87
|MAHARASHTRA
|SHIRDI
|88
|MAHARASHTRA
|SHOLAPUR
|89
|MAHARASHTRA
|SINDHUDURG
|90
|MANIPUR
|IMPHAL
|91
|MEGHALAYA
|SHILLONG (UMROI)
|92
|MIZORAM
|LENGPUI(AIZWAL)
|93
|NAGALAND
|DIMAPUR
|94
|ODISHA
|BHUBANESWAR
|95
|ODISHA
|JEYPORE
|96
|ODISHA
|JHARSUGUDA
|97
|ODISHA
|ROURKELA
|98
|PUDUCHERRY (UT)
|PUDUCHERRY
|99
|PUNJAB
|ADAMPUR (JALANDHAR)
|100
|PUNJAB
|AMRITSAR
|101
|PUNJAB
|BHATINDA
|102
|PUNJAB
|LUDHIANA
|103
|PUNJAB
|PATHANKOT
|104
|RAJASTHAN
|BIKANER
|105
|RAJASTHAN
|JAIPUR
|106
|RAJASTHAN
|JAISALMER
|107
|RAJASTHAN
|JODHPUR
|108
|RAJASTHAN
|KISHANGARH
|109
|RAJASTHAN
|KOTA
|110
|RAJASTHAN
|UDAIPUR
|111
|SIKKIM
|PAKYONG
|112
|TAMIL NADU
|SALEM
|113
|TAMILNADU
|CHENNAI
|114
|TAMILNADU
|COIMBATORE
|115
|TAMILNADU
|MADURAI
|116
|TAMILNADU
|THOOTHUKUDI
|117
|TAMILNADU
|TIRUCHIRAPALLI
|118
|TELANGANA
|HYDERABAD (BEGUMPET)
|119
|TELANGANA
|HYDERABAD (GHIAL)
|120
|TRIPURA
|AGARTALA
|121
|UTTAR PRADESH
|AGRA
|122
|UTTAR PRADESH
|AYODHYA (FAIZABAD)
|123
|UTTAR PRADESH
|BAREILLY
|124
|UTTAR PRADESH
|GORAKHPUR
|125
|UTTAR PRADESH
|HINDON
|126
|UTTAR PRADESH
|KANPUR (CHAKERI)
|127
|UTTAR PRADESH
|KANPUR (CIVIL)
|128
|UTTAR PRADESH
|KUSHINAGAR
|129
|UTTAR PRADESH
|LUCKNOW
|130
|UTTAR PRADESH
|MEERUT
|131
|UTTAR PRADESH
|MORADABAD
|132
|UTTAR PRADESH
|PRAYAGRAJ
|133
|UTTAR PRADESH
|VARANASI
|134
|UTTARAKHAND
|ALMORAH (H)
|135
|UTTARAKHAND
|CHINYALI SAUR (H)
|136
|UTTARAKHAND
|DEHRADUN
|137
|UTTARAKHAND
|GAUCHER (H)
|138
|UTTARAKHAND
|HALDWANI(H)
|139
|UTTARAKHAND
|NEW TEHRI(H)
|140
|UTTARAKHAND
|PANTNAGAR
|141
|UTTARAKHAND
|PITHORAGARH
|142
|UTTARAKHAND
|SAHASTRADHARA(H)
|143
|UTTARAKHAND
|SRINAGAR(H)
|144
|WEST BENGAL
|BAGDOGRA
|145
|WEST BENGAL
|BEHALA
|146
|WEST BENGAL
|COOCH BEHAR
|147
|WEST BENGAL
|DURGAPUR
|148
|WEST BENGAL
|KOLKATA