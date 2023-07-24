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With 148 airports in place, over 12.3 mn people travelled via Udan flights

To facilitate the scheme, the government operationalised 148 airports which included nine heliports and two water aerodromes

BS Web Team New Delhi
Photo: Bloomberg

4 min read Last Updated : Jul 24 2023 | 3:39 PM IST
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More than 12.3 million domestic passengers have travelled on "Ude Desh Ka Aam Nagrik" (UDAN) flights since the scheme was started in April 2017.

To facilitate the scheme, the government operationalised 148 airports, which included nine heliports and two water aerodromes, the government informed in a PIB release.

The release also talked about the reasons behind the delay in the development of these infrastructures. The report also detailed the limiting factors in the development of these facilities which included:

A) Delay in the grant of land from the state government.
B) New companies required more time to get permits.
C) Non-availability of suitable aircraft.
D) Leasing issues which included long lead time for delivery of small aircraft and challenges around procuring spares from outside the country.
E) Facilities like airports, heliports, and aerodromes take more time under state governments.

List of Operational Airports

S. No. STATE / UT NAME OF AIRPORT
1 A&N ISLAND PORT BLAIR
2 ANDHRA PRADESH KADAPA 
3 ANDHRA PRADESH KURNOOL
4 ANDHRA PRADESH RAJAHMUNDRY
5 ANDHRA PRADESH TIRUPATI
6 ANDHRA PRADESH VIJAYAWADA
7 ANDHRA PRADESH VISAKHAPATNAM
8 ARUNACHAL PRADESH DONYI POLO (ITANAGAR)
9 ARUNACHAL PRADESH PASSIGHAT (CE)
10 ARUNACHAL PRADESH TEZU
11 ARUNACHAL PRADESH ZERO
12 ASSAM DIBRUGARH
13 ASSAM GUWAHATI
14 ASSAM JORHAT
15 ASSAM LILABARI (NORTH LAKHIMPUR)
16 ASSAM RUPSI
17 ASSAM SILCHAR
18 ASSAM TEZPUR
19 BIHAR DARBHANGA
20 BIHAR GAYA
21 BIHAR PATNA
22 CHANDIGARH CHANDIGARH
23 CHHATTISGARH BILASPUR
24 CHHATTISGARH JAGDALPUR
25 CHHATTISGARH RAIPUR
26 DELHI DELHI (DIAL)
27 DELHI (UT) SAFDARJUNG
28 DIU DIU
29 GOA GOA
30 GOA NEW GOA (MOPA)
31 GUJARAT AHMEDABAD
32 GUJARAT BHAVNAGAR
33 GUJARAT BHUJ
34 GUJARAT JAMNAGAR
35 GUJARAT KANDLA
36 GUJARAT KESHOD (JUNAGARH)
37 GUJARAT MUNDRA
38 GUJARAT PORBANDAR
39 GUJARAT RAJKOT
40 GUJARAT SABARMATI RIVER FRONT (WA)
41 GUJARAT STATUE OF UNITY (WA)
42 GUJARAT SURAT
43 GUJARAT VADODARA
44 HARYANA HISAR
45 HIMACHAL PRADESH KANGRA (GAGGAL)
46 HIMACHAL PRADESH KULLU (BHUNTAR)
47 HIMACHAL PRADESH MANDI(H)
48 HIMACHAL PRADESH RAMPUR(H)
49 HIMACHAL PRADESH SHIMLA
50 JAMMU AND KASHMIR JAMMU
51 JAMMU AND KASHMIR SRINAGAR
52 JHARKHAND DEOGHAR
53 JHARKHAND JAMSHEDPUR
54 JHARKHAND RANCHI
55 KARNATAKA BANGLORE (HAL)
56 KARNATAKA BELAGAVI
57 KARNATAKA BENGALURU (BIAL)
58 KARNATAKA BIDAR
59 KARNATAKA HUBBALLI
60 KARNATAKA JINDAL VIJAYANAGAR
61 KARNATAKA KALABURAGI
62 KARNATAKA MANGLURU
63 KARNATAKA MYSURU
64 KARNATAKA SHIVAMOGGA
65 KERALA COCHIN(CIAL)
66 KERALA KANNUR (KIAL)
67 KERALA KOZHIKODE
68 KERALA THIRUVANANTHPURAM
69 LADHAKH LEH
70 LAKSHDWEEP ISLAND AGATTI
71 MADHYA PRADESH BHOPAL
72 MADHYA PRADESH GWALIOR  (NR)
73 MADHYA PRADESH INDORE
74 MADHYA PRADESH JABALPUR
75 MADHYA PRADESH KHAJURAHO
76 MAHARASHTRA AKOLA
77 MAHARASHTRA AURANGABAD
78 MAHARASHTRA GONDIA
79 MAHARASHTRA JALGAON
80 MAHARASHTRA JUHU
81 MAHARASHTRA KOLHAPUR
82 MAHARASHTRA MUMBAI (MIAL)
83 MAHARASHTRA NAGPUR
84 MAHARASHTRA NANDED
85 MAHARASHTRA NASIK (HAL OZAR)
86 MAHARASHTRA PUNE
87 MAHARASHTRA SHIRDI
88 MAHARASHTRA SHOLAPUR
89 MAHARASHTRA SINDHUDURG
90 MANIPUR IMPHAL
91 MEGHALAYA SHILLONG (UMROI)
92 MIZORAM LENGPUI(AIZWAL)
93 NAGALAND DIMAPUR
94 ODISHA BHUBANESWAR
95 ODISHA JEYPORE
96 ODISHA JHARSUGUDA
97 ODISHA ROURKELA
98 PUDUCHERRY (UT) PUDUCHERRY
99 PUNJAB ADAMPUR (JALANDHAR)
100 PUNJAB AMRITSAR
101 PUNJAB BHATINDA
102 PUNJAB LUDHIANA
103 PUNJAB PATHANKOT
104 RAJASTHAN BIKANER
105 RAJASTHAN JAIPUR
106 RAJASTHAN JAISALMER
107 RAJASTHAN JODHPUR
108 RAJASTHAN KISHANGARH
109 RAJASTHAN KOTA
110 RAJASTHAN UDAIPUR
111 SIKKIM PAKYONG
112 TAMIL NADU SALEM
113 TAMILNADU CHENNAI
114 TAMILNADU COIMBATORE
115 TAMILNADU MADURAI
116 TAMILNADU THOOTHUKUDI
117 TAMILNADU TIRUCHIRAPALLI
118 TELANGANA HYDERABAD (BEGUMPET)
119 TELANGANA HYDERABAD (GHIAL)
120 TRIPURA AGARTALA
121 UTTAR PRADESH AGRA
122 UTTAR PRADESH AYODHYA (FAIZABAD)
123 UTTAR PRADESH BAREILLY
124 UTTAR PRADESH GORAKHPUR
125 UTTAR PRADESH HINDON
126 UTTAR PRADESH KANPUR (CHAKERI)
127 UTTAR PRADESH KANPUR (CIVIL)
128 UTTAR PRADESH KUSHINAGAR
129 UTTAR PRADESH LUCKNOW
130 UTTAR PRADESH MEERUT
131 UTTAR PRADESH MORADABAD
132 UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ
133 UTTAR PRADESH VARANASI
134 UTTARAKHAND ALMORAH (H)
135 UTTARAKHAND CHINYALI SAUR (H)
136 UTTARAKHAND DEHRADUN
137 UTTARAKHAND GAUCHER (H)
138 UTTARAKHAND HALDWANI(H)
139 UTTARAKHAND NEW TEHRI(H)
140 UTTARAKHAND PANTNAGAR
141 UTTARAKHAND PITHORAGARH
142 UTTARAKHAND SAHASTRADHARA(H)
143 UTTARAKHAND SRINAGAR(H)
144 WEST BENGAL BAGDOGRA
145 WEST BENGAL BEHALA
146 WEST BENGAL COOCH BEHAR
147 WEST BENGAL DURGAPUR
148 WEST BENGAL KOLKATA

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First Published: Jul 24 2023 | 3:39 PM IST

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