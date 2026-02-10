Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / A-1 consolidated net profit declines 4.00% in the December 2025 quarter

A-1 consolidated net profit declines 4.00% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 10 2026 | 5:52 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales decline 6.08% to Rs 69.81 crore

Net profit of A-1 declined 4.00% to Rs 0.96 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1.00 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 6.08% to Rs 69.81 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 74.33 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales69.8174.33 -6 OPM %2.823.81 -PBDT2.012.26 -11 PBT1.291.36 -5 NP0.961.00 -4

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

ZF Commercial Vehicle Control System India consolidated net profit rises 11.72% in the December 2025 quarter

Axis Solutions consolidated net profit rises 256.65% in the December 2025 quarter

Nucleus Software Exports consolidated net profit declines 40.81% in the December 2025 quarter

Motisons Jewellers standalone net profit rises 69.54% in the December 2025 quarter

Simplex Mills Company reports standalone net loss of Rs 0.02 crore in the December 2025 quarter

First Published: Feb 10 2026 | 5:52 PM IST

Explore News

Next Story