ZF Commercial Vehicle Control System India consolidated net profit rises 11.72% in the December 2025 quarter

Sales rise 11.69% to Rs 1074.91 croreNet profit of ZF Commercial Vehicle Control System India rose 11.72% to Rs 140.17 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 125.46 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 11.69% to Rs 1074.91 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 962.41 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales1074.91962.41 12 OPM %18.5218.40 -PBDT227.37192.36 18 PBT194.46160.52 21 NP140.17125.46 12
Powered by Capital Market - Live News
Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content