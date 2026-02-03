Aarti Industries consolidated net profit rises 189.13% in the December 2025 quarter

Sales rise 25.77% to Rs 2318.00 croreNet profit of Aarti Industries rose 189.13% to Rs 133.00 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 46.00 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 25.77% to Rs 2318.00 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1843.00 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales2318.001843.00 26 OPM %13.8512.53 -PBDT254.00151.00 68 PBT133.0040.00 233 NP133.0046.00 189
