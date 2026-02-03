Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Corona Remedies consolidated net profit declines 8.19% in the December 2025 quarter

Corona Remedies consolidated net profit declines 8.19% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 03 2026 | 9:05 AM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 15.03% to Rs 342.42 crore

Net profit of Corona Remedies declined 8.19% to Rs 41.27 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 44.95 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 15.03% to Rs 342.42 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 297.69 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales342.42297.69 15 OPM %24.2923.32 -PBDT83.7667.97 23 PBT74.3158.28 28 NP41.2744.95 -8

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

eMudhra consolidated net profit rises 36.72% in the December 2025 quarter

PG Electroplast consolidated net profit rises 56.70% in the December 2025 quarter

Agribio Spirits consolidated net profit declines 5.98% in the December 2025 quarter

Arco Leasing reports consolidated net loss of Rs 0.49 crore in the December 2025 quarter

Olectra Greentech consolidated net profit rises 0.15% in the December 2025 quarter

First Published: Feb 03 2026 | 9:05 AM IST

Explore News

Next Story