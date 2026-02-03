Corona Remedies consolidated net profit declines 8.19% in the December 2025 quarter

Sales rise 15.03% to Rs 342.42 croreNet profit of Corona Remedies declined 8.19% to Rs 41.27 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 44.95 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 15.03% to Rs 342.42 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 297.69 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales342.42297.69 15 OPM %24.2923.32 -PBDT83.7667.97 23 PBT74.3158.28 28 NP41.2744.95 -8
