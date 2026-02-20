ABB India consolidated net profit declines 18.08% in the December 2025 quarter

Sales rise 5.08% to Rs 3495.79 crore

Net profit of ABB India declined 18.08% to Rs 432.85 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 528.41 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 5.08% to Rs 3495.79 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 3326.88 crore during the previous quarter ended December 2024.

For the full year,net profit declined 10.87% to Rs 1668.26 crore in the year ended December 2025 as against Rs 1871.64 crore during the previous year ended December 2024. Sales rose 8.09% to Rs 13065.32 crore in the year ended December 2025 as against Rs 12087.67 crore during the previous year ended December 2024.