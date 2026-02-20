Home / Markets / Capital Market News / Bajaj Financial Securities standalone net profit rises 75.30% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 20 2026 | 9:06 AM IST
Sales rise 51.47% to Rs 308.34 crore

Net profit of Bajaj Financial Securities rose 75.30% to Rs 61.46 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 35.06 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 51.47% to Rs 308.34 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 203.57 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales308.34203.57 51 OPM %74.0972.48 -PBDT86.9954.00 61 PBT82.0949.56 66 NP61.4635.06 75

First Published: Feb 20 2026 | 9:06 AM IST

