One Point One Solutions consolidated net profit rises 2.49% in the December 2025 quarter

Sales rise 17.69% to Rs 77.30 croreNet profit of One Point One Solutions rose 2.49% to Rs 8.64 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 8.43 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 17.69% to Rs 77.30 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 65.68 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales77.3065.68 18 OPM %24.3924.04 -PBDT21.0518.48 14 PBT14.1411.48 23 NP8.648.43 2
