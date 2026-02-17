Home / Markets / Capital Market News / PPAP Automotive consolidated net profit declines 95.68% in the December 2025 quarter

PPAP Automotive consolidated net profit declines 95.68% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 17 2026 | 9:07 AM IST
Sales decline 0.27% to Rs 138.88 crore

Net profit of PPAP Automotive declined 95.68% to Rs 0.07 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1.62 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 0.27% to Rs 138.88 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 139.25 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales138.88139.25 0 OPM %9.0310.05 -PBDT8.7610.57 -17 PBT0.031.92 -98 NP0.071.62 -96

First Published: Feb 17 2026 | 9:07 AM IST

