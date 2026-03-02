Advance Steel Tubes standalone net profit rises 81.44% in the December 2025 quarter

Sales decline 10.12% to Rs 18.73 croreNet profit of Advance Steel Tubes rose 81.44% to Rs 3.52 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1.94 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 10.12% to Rs 18.73 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 20.84 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales18.7320.84 -10 OPM %25.1513.63 -PBDT4.712.84 66 PBT4.712.84 66 NP3.521.94 81
