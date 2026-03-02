Home / Markets / Capital Market News / Advance Steel Tubes standalone net profit rises 81.44% in the December 2025 quarter

Advance Steel Tubes standalone net profit rises 81.44% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Mar 02 2026 | 9:04 AM IST
Add as Preferred source Add as Preferred source

Sales decline 10.12% to Rs 18.73 crore

Net profit of Advance Steel Tubes rose 81.44% to Rs 3.52 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1.94 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 10.12% to Rs 18.73 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 20.84 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales18.7320.84 -10 OPM %25.1513.63 -PBDT4.712.84 66 PBT4.712.84 66 NP3.521.94 81

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Intertec Technologies reports standalone net loss of Rs 0.02 crore in the December 2025 quarter

Skyline India reports standalone net loss of Rs 0.03 crore in the December 2025 quarter

John Cockerill India reports standalone net profit of Rs 0.42 crore in the December 2025 quarter

India's forex reserves drop by $2.11 billion to $723.608 billion

Stock Alert: Aurobindo Pharma, Oriental Rail, ITCONS E-Solution, SWPE, Artefact Projects

First Published: Mar 02 2026 | 9:04 AM IST

Explore News

Next Story