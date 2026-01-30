Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Aegis Logistics consolidated net profit rises 42.32% in the December 2025 quarter

Aegis Logistics consolidated net profit rises 42.32% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Jan 30 2026 | 1:16 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 1.08% to Rs 1725.40 crore

Net profit of Aegis Logistics rose 42.32% to Rs 176.83 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 124.25 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 1.08% to Rs 1725.40 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1706.99 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales1725.401706.99 1 OPM %17.2213.64 -PBDT352.13241.43 46 PBT299.38204.10 47 NP176.83124.25 42

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Brigade Group acquires prime land of 2.25 acres in Secunderabad

Godrej Properties acquires 8.5 acre land parcel in Mahalunge, Pune

Ajooni Biotech standalone net profit rises 126.03% in the December 2025 quarter

Classic Filaments reports standalone net loss of Rs 0.01 crore in the December 2025 quarter

Smiths & Founders (India) standalone net profit declines 35.14% in the December 2025 quarter

First Published: Jan 30 2026 | 1:16 PM IST

Explore News

Next Story