Aegis Logistics consolidated net profit rises 42.32% in the December 2025 quarter

Sales rise 1.08% to Rs 1725.40 croreNet profit of Aegis Logistics rose 42.32% to Rs 176.83 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 124.25 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 1.08% to Rs 1725.40 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1706.99 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales1725.401706.99 1 OPM %17.2213.64 -PBDT352.13241.43 46 PBT299.38204.10 47 NP176.83124.25 42
Powered by Capital Market - Live News
Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content