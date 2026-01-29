Ajmera Realty & Infra India consolidated net profit declines 24.64% in the December 2025 quarter

Sales decline 5.77% to Rs 181.75 croreNet profit of Ajmera Realty & Infra India declined 24.64% to Rs 25.54 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 33.89 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 5.77% to Rs 181.75 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 192.88 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales181.75192.88 -6 OPM %30.2032.45 -PBDT43.0145.29 -5 PBT41.9044.59 -6 NP25.5433.89 -25
