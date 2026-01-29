Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Ajmera Realty & Infra India consolidated net profit declines 24.64% in the December 2025 quarter

Ajmera Realty & Infra India consolidated net profit declines 24.64% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Jan 29 2026 | 3:32 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales decline 5.77% to Rs 181.75 crore

Net profit of Ajmera Realty & Infra India declined 24.64% to Rs 25.54 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 33.89 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 5.77% to Rs 181.75 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 192.88 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales181.75192.88 -6 OPM %30.2032.45 -PBDT43.0145.29 -5 PBT41.9044.59 -6 NP25.5433.89 -25

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Wheels India consolidated net profit rises 44.05% in the December 2025 quarter

Capital Small Finance Bank standalone net profit rises 1.06% in the December 2025 quarter

Jai Mata Glass reports standalone net loss of Rs 0.08 crore in the December 2025 quarter

Vega Jewellers standalone net profit rises 6881.82% in the December 2025 quarter

Apar Inds gains as Q3 PAT rises 19% YoY to Rs 209 cr

First Published: Jan 29 2026 | 3:32 PM IST

Explore News

Next Story