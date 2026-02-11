Associate Sponsors

Alankit consolidated net profit rises 46.95% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 11 2026 | 6:44 PM IST
Sales decline 1.47% to Rs 71.70 crore

Net profit of Alankit rose 46.95% to Rs 7.48 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 5.09 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 1.47% to Rs 71.70 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 72.77 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales71.7072.77 -1 OPM %8.059.11 -PBDT9.247.61 21 PBT5.684.84 17 NP7.485.09 47

First Published: Feb 11 2026 | 6:44 PM IST

