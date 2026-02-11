Uniroyal Industries consolidated net profit rises 200.00% in the December 2025 quarter

Sales rise 8.26% to Rs 28.06 croreNet profit of Uniroyal Industries rose 200.00% to Rs 0.39 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.13 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 8.26% to Rs 28.06 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 25.92 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales28.0625.92 8 OPM %4.103.13 -PBDT0.790.61 30 PBT0.390.13 200 NP0.390.13 200
