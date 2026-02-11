Associate Sponsors

Garware Technical Fibres consolidated net profit rises 17.69% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 11 2026 | 6:43 PM IST
Sales rise 10.42% to Rs 387.25 crore

Net profit of Garware Technical Fibres rose 17.69% to Rs 56.22 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 47.77 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 10.42% to Rs 387.25 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 350.72 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales387.25350.72 10 OPM %18.2918.43 -PBDT84.7369.20 22 PBT75.4061.93 22 NP56.2247.77 18

First Published: Feb 11 2026 | 6:43 PM IST

