Alexander Stamps & Coin reports standalone nil net profit/loss in the December 2025 quarter

Sales decline 45.45% to Rs 0.06 croreAlexander Stamps & Coin reported no net profit/loss in the quarter ended December 2025 as against net profit of Rs 0.02 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 45.45% to Rs 0.06 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.11 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales0.060.11 -45 OPM %027.27 -PBDT00.03 -100 PBT00.02 -100 NP00.02 -100
