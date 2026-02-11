Associate Sponsors

Allcargo Terminals consolidated net profit rises 27.59% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 11 2026 | 9:21 AM IST
Sales rise 16.55% to Rs 218.35 crore

Net profit of Allcargo Terminals rose 27.59% to Rs 15.03 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 11.78 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 16.55% to Rs 218.35 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 187.34 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales218.35187.34 17 OPM %19.5117.34 -PBDT33.0427.89 18 PBT17.0015.09 13 NP15.0311.78 28

First Published: Feb 11 2026 | 9:21 AM IST

