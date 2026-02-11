PDS consolidated net profit declines 29.20% in the December 2025 quarter

Sales rise 1.52% to Rs 3172.46 croreNet profit of PDS declined 29.20% to Rs 19.62 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 27.71 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 1.52% to Rs 3172.46 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 3124.88 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales3172.463124.88 2 OPM %3.403.14 -PBDT76.3777.11 -1 PBT44.3350.55 -12 NP19.6227.71 -29
