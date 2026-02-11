Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / PDS consolidated net profit declines 29.20% in the December 2025 quarter

PDS consolidated net profit declines 29.20% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 11 2026 | 9:21 AM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 1.52% to Rs 3172.46 crore

Net profit of PDS declined 29.20% to Rs 19.62 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 27.71 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 1.52% to Rs 3172.46 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 3124.88 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales3172.463124.88 2 OPM %3.403.14 -PBDT76.3777.11 -1 PBT44.3350.55 -12 NP19.6227.71 -29

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Power Mech Projects consolidated net profit rises 14.58% in the December 2025 quarter

United Breweries consolidated net profit rises 110.94% in the December 2025 quarter

Nimbus Projects reports consolidated net loss of Rs 40.95 crore in the December 2025 quarter

Trigyn Technologies consolidated net profit declines 43.90% in the December 2025 quarter

Jetking Infotrain reports consolidated net loss of Rs 2.61 crore in the December 2025 quarter

First Published: Feb 11 2026 | 9:21 AM IST

Explore News

Next Story