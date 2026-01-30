Associate Sponsors

Amba Enterprises standalone net profit rises 23.12% in the December 2025 quarter

Last Updated : Jan 30 2026 | 9:05 AM IST
Sales rise 27.66% to Rs 102.68 crore

Net profit of Amba Enterprises rose 23.12% to Rs 2.13 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1.73 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 27.66% to Rs 102.68 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 80.43 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales102.6880.43 28 OPM %2.903.12 -PBDT2.872.61 10 PBT2.712.43 12 NP2.131.73 23

First Published: Jan 30 2026 | 9:05 AM IST

