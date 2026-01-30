Ambuja Cements consolidated net profit declines 90.56% in the December 2025 quarter

Sales rise 9.19% to Rs 10276.65 croreNet profit of Ambuja Cements declined 90.56% to Rs 203.70 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 2158.21 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 9.19% to Rs 10276.65 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 9411.35 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales10276.659411.35 9 OPM %13.1718.19 -PBDT1386.673000.05 -54 PBT427.642393.37 -82 NP203.702158.21 -91
Powered by Capital Market - Live News
Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content