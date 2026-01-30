Associate Sponsors

United Foodbrands reports consolidated net loss of Rs 7.10 crore in the December 2025 quarter

Last Updated : Jan 30 2026 | 3:51 PM IST
Sales rise 14.50% to Rs 376.57 crore

Net loss of United Foodbrands reported to Rs 7.10 crore in the quarter ended December 2025 as against net profit of Rs 4.53 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 14.50% to Rs 376.57 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 328.89 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales376.57328.89 14 OPM %14.5618.71 -PBDT33.8647.56 -29 PBT-14.374.75 PL NP-7.104.53 PL

First Published: Jan 30 2026 | 3:51 PM IST

