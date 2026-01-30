Associate Sponsors

Jumbo Bag standalone net profit rises 69.23% in the December 2025 quarter

Last Updated : Jan 30 2026 | 3:51 PM IST
Sales decline 14.04% to Rs 28.53 crore

Net profit of Jumbo Bag rose 69.23% to Rs 1.76 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1.04 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 14.04% to Rs 28.53 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 33.19 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales28.5333.19 -14 OPM %11.467.53 -PBDT2.701.87 44 PBT2.081.23 69 NP1.761.04 69

First Published: Jan 30 2026 | 3:51 PM IST

