Anant Raj consolidated net profit rises 30.76% in the December 2025 quarter

Sales rise 20.00% to Rs 641.59 croreNet profit of Anant Raj rose 30.76% to Rs 144.25 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 110.32 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 20.00% to Rs 641.59 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 534.64 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales641.59534.64 20 OPM %26.4624.98 -PBDT185.24139.96 32 PBT171.78131.75 30 NP144.25110.32 31
