Muthoot Capital Services standalone net profit declines 39.09% in the December 2025 quarter

Sales rise 23.48% to Rs 154.98 croreNet profit of Muthoot Capital Services declined 39.09% to Rs 7.65 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 12.56 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 23.48% to Rs 154.98 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 125.51 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales154.98125.51 23 OPM %56.1063.29 -PBDT11.6518.38 -37 PBT10.3217.30 -40 NP7.6512.56 -39
