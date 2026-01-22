Poona Dal and Oil Industries standalone net profit rises 31.43% in the December 2025 quarter

Sales rise 15.78% to Rs 36.10 croreNet profit of Poona Dal and Oil Industries rose 31.43% to Rs 0.46 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.35 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 15.78% to Rs 36.10 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 31.18 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales36.1031.18 16 OPM %0.440.13 -PBDT0.690.51 35 PBT0.640.45 42 NP0.460.35 31
Powered by Capital Market - Live News
Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content