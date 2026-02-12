Associate Sponsors

Andrew Yule & Company reports consolidated net loss of Rs 8.80 crore in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 12 2026 | 9:10 AM IST
Sales rise 9.76% to Rs 74.32 crore

Net Loss of Andrew Yule & Company reported to Rs 8.80 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 14.40 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 9.76% to Rs 74.32 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 67.71 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales74.3267.71 10 OPM %-18.53-29.05 -PBDT-9.46-13.48 30 PBT-11.11-15.15 27 NP-8.80-14.40 39

First Published: Feb 12 2026 | 9:09 AM IST

