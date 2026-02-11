Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Arvind SmartSpaces consolidated net profit declines 39.76% in the December 2025 quarter

Arvind SmartSpaces consolidated net profit declines 39.76% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 11 2026 | 9:09 AM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales decline 20.83% to Rs 166.39 crore

Net profit of Arvind SmartSpaces declined 39.76% to Rs 28.76 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 47.74 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 20.83% to Rs 166.39 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 210.16 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales166.39210.16 -21 OPM %25.0028.28 -PBDT40.6559.64 -32 PBT38.9458.40 -33 NP28.7647.74 -40

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Kewal Kiran Clothing consolidated net profit rises 38.86% in the December 2025 quarter

KM Sugar Mills consolidated net profit rises 62.90% in the December 2025 quarter

Torrent Power consolidated net profit rises 35.20% in the December 2025 quarter

Subex reports consolidated net profit of Rs 2.93 crore in the December 2025 quarter

Vertex Securities reports consolidated net loss of Rs 0.41 crore in the December 2025 quarter

First Published: Feb 11 2026 | 9:09 AM IST

Explore News

Next Story