KM Sugar Mills consolidated net profit rises 62.90% in the December 2025 quarter

Sales rise 2.00% to Rs 169.08 croreNet profit of KM Sugar Mills rose 62.90% to Rs 20.59 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 12.64 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 2.00% to Rs 169.08 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 165.76 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales169.08165.76 2 OPM %13.3914.67 -PBDT33.1323.06 44 PBT27.7917.80 56 NP20.5912.64 63
