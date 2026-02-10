Associate Sponsors

Aryan Share & Stock Brokers standalone net profit rises 34.48% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 10 2026 | 9:11 AM IST
Sales rise 40.00% to Rs 0.07 crore

Net profit of Aryan Share & Stock Brokers rose 34.48% to Rs 0.39 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.29 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 40.00% to Rs 0.07 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.05 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales0.070.05 40 OPM %-228.57-520.00 -PBDT0.370.29 28 PBT0.370.29 28 NP0.390.29 34

