Aseem Infrastructure Finance consolidated net profit rises 23.78% in the December 2025 quarter

Sales rise 13.17% to Rs 430.55 croreNet profit of Aseem Infrastructure Finance rose 23.78% to Rs 119.45 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 96.50 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 13.17% to Rs 430.55 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 380.45 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales430.55380.45 13 OPM %94.8995.16 -PBDT158.26129.59 22 PBT156.60127.97 22 NP119.4596.50 24
Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content