Ashapura Minechem consolidated net profit declines 20.12% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 06 2026 | 9:15 AM IST
Sales rise 10.98% to Rs 960.43 crore

Net profit of Ashapura Minechem declined 20.12% to Rs 84.21 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 105.42 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 10.98% to Rs 960.43 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 865.44 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales960.43865.44 11 OPM %11.9115.54 -PBDT122.97131.54 -7 PBT89.32119.47 -25 NP84.21105.42 -20

First Published: Feb 06 2026 | 9:15 AM IST

