Ashiana Housing consolidated net profit rises 420.20% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 11 2026 | 9:16 AM IST
Sales rise 171.56% to Rs 361.85 crore

Net profit of Ashiana Housing rose 420.20% to Rs 56.65 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 10.89 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 171.56% to Rs 361.85 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 133.25 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales361.85133.25 172 OPM %18.8812.86 -PBDT79.4023.36 240 PBT76.0419.96 281 NP56.6510.89 420

First Published: Feb 11 2026 | 9:16 AM IST

